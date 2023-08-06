https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888473220.html

Поврежденные стекла в Подольске после падения беспилотника заменят сегодня

Поврежденные стекла в Подольске после падения беспилотника заменят сегодня - РИА Новости, 06.08.2023

Поврежденные стекла в Подольске после падения беспилотника заменят сегодня

Поврежденные стекла в окнах домов подмосковного Подольска восстановят сегодня, сообщил глава одноименного городского округа Дмитрий Жариков в телеграм-канале. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T15:25

2023-08-06T15:25

2023-08-06T15:25

происшествия

подольск

подольский район

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Поврежденные стекла в окнах домов подмосковного Подольска восстановят сегодня, сообщил глава одноименного городского округа Дмитрий Жариков в телеграм-канале. Украинский БПЛА уничтожен комплексом ПВО в Подольском районе Подмосковья, пострадавших и разрушений нет, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "Информация к этому часу по факту падения беспилотника. Завершили поквартирный обход близлежащих многоквартирных домов и домовладений частного сектора. Профильные специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам. Приступили к ликвидации последствий. Все повреждения будут устранены сегодня!"- отметил Жариков. Также глава добавил, что аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте. "Ситуацию держу на личном контроле", - добавил глава.

https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888446281.html

подольск

подольский район

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, подольск, подольский район, московская область (подмосковье)