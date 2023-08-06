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Поврежденные стекла в Подольске после падения беспилотника заменят сегодня - РИА Новости, 06.08.2023
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15:25 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888473220.html
Поврежденные стекла в Подольске после падения беспилотника заменят сегодня
Поврежденные стекла в Подольске после падения беспилотника заменят сегодня - РИА Новости, 06.08.2023
Поврежденные стекла в Подольске после падения беспилотника заменят сегодня
Поврежденные стекла в окнах домов подмосковного Подольска восстановят сегодня, сообщил глава одноименного городского округа Дмитрий Жариков в телеграм-канале. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T15:25
2023-08-06T15:25
происшествия
подольск
подольский район
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Поврежденные стекла в окнах домов подмосковного Подольска восстановят сегодня, сообщил глава одноименного городского округа Дмитрий Жариков в телеграм-канале. Украинский БПЛА уничтожен комплексом ПВО в Подольском районе Подмосковья, пострадавших и разрушений нет, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "Информация к этому часу по факту падения беспилотника. Завершили поквартирный обход близлежащих многоквартирных домов и домовладений частного сектора. Профильные специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам. Приступили к ликвидации последствий. Все повреждения будут устранены сегодня!"- отметил Жариков. Также глава добавил, что аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте. "Ситуацию держу на личном контроле", - добавил глава.
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подольск
подольский район
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происшествия, подольск, подольский район, московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Подольский район, Московская область (Подмосковье)
Поврежденные стекла в Подольске после падения беспилотника заменят сегодня

Повреждение стекол в Подольске после падения украинского беспилотника устранят сегодня

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло в окне жилого дома
Разбитое стекло в окне жилого дома - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло в окне жилого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Поврежденные стекла в окнах домов подмосковного Подольска восстановят сегодня, сообщил глава одноименного городского округа Дмитрий Жариков в телеграм-канале.
Украинский БПЛА уничтожен комплексом ПВО в Подольском районе Подмосковья, пострадавших и разрушений нет, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"Информация к этому часу по факту падения беспилотника. Завершили поквартирный обход близлежащих многоквартирных домов и домовладений частного сектора. Профильные специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам. Приступили к ликвидации последствий. Все повреждения будут устранены сегодня!"- отметил Жариков.
Также глава добавил, что аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте.
"Ситуацию держу на личном контроле", - добавил глава.
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