https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888456460.html

Новосибирская область сосредоточится на создании тяжелых беспилотников

Новосибирская область сосредоточится на создании тяжелых беспилотников - РИА Новости, 06.08.2023

Новосибирская область сосредоточится на создании тяжелых беспилотников

Создание тяжелых беспилотников станет специализацией Новосибирской области при развитии отрасли беспилотных авиационных систем, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T13:17

2023-08-06T13:17

2023-08-06T13:17

экономика

новосибирская область

россия

новосибирск

андрей белоусов

андрей травников

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НОВОСИБИРСК, 6 авг – РИА Новости. Создание тяжелых беспилотников станет специализацией Новосибирской области при развитии отрасли беспилотных авиационных систем, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Травников. В воскресенье в Новосибирске в рамках "Архипелага 2023" подвели итоги проработки нового нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова. "Что касается нашей специализации, то мы будем делать ставку на создание тяжелых беспилотников, способных доставлять массивные грузы. Мы будем использовать наш потенциал в конструировании, испытании, сертификации, создании приборов и нагрузок для наблюдения за поверхностью", - сказал Травников. Он уточнил, что благодаря работе на "Архипелаге 2023", который принимала Новосибирская область, специализация региона в отрасли развития беспилотников "была уточнена". "Пять лет назад мы декларировали стратегический принцип развития - нужно уходить от зачастую не нужной, неконструктивной конкуренции с соседями к развитию межрегиональной кооперации в разных отраслях. Когда речь идет о развитии такой важной отрасли, как беспилотная авиация, нужно говорить о кооперации в масштабах страны. За счет того, что здесь представлен весь цвет, все возможности БАС России, нам удалось более точно найти свою специализацию, свою нишу, где мы можем быть максимально полезны для развития этой перспективной отрасли", сообщил губернатор. При этом он отметил, что от соревновательности уходить неправильно, поэтому Новосибирская область на "Архипелаге 2023" подсмотрела некоторые достижения лидеров, в том, к чему регион хотел бы стремиться. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поблагодарил Травникова за высокий уровень организации и проведения проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023" в Новосибирской области, отметив, что с учетом участников и активностей, которые были представлены, мероприятие стало лучшим "Архипелагом".

https://ria.ru/20230728/aviatsiya-1886877923.html

https://ria.ru/20230804/pvo-1888115325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, новосибирская область, россия, новосибирск, андрей белоусов, андрей травников