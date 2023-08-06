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Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Московской области - РИА Новости, 06.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 06.08.2023 (обновлено: 13:19 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888448562.html
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Московской области
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Московской области - РИА Новости, 06.08.2023
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Московской области
В Подольском районе Подмосковья комплекс ПВО уничтожил украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:10
2023-08-06T13:19
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Подольском районе Подмосковья комплекс ПВО уничтожил украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России."Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области", — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".Перед этим во Внуково сообщили, что в аэропорту, по независящим от него причинам, вводят временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону.Так, Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два БПЛА уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москвы-Сити.
https://ria.ru/20230805/dron-1888348951.html
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московская область (подмосковье), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Московской области

Минобороны: ВС России пресекли атаку украинского беспилотника по объектам в Подмосковье

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Подольском районе Подмосковья комплекс ПВО уничтожил украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
«
"Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области", — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".
Перед этим во Внуково сообщили, что в аэропорту, по независящим от него причинам, вводят временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.
Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону.
Так, Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два БПЛА уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москвы-Сити.
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