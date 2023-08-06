https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888448562.html

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Московской области

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Московской области - РИА Новости, 06.08.2023

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Московской области

В Подольском районе Подмосковья комплекс ПВО уничтожил украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T12:10

2023-08-06T12:10

2023-08-06T13:19

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Подольском районе Подмосковья комплекс ПВО уничтожил украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России."Сегодня в 11 часов 27 минут пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области", — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет".Перед этим во Внуково сообщили, что в аэропорту, по независящим от него причинам, вводят временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону.Так, Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два БПЛА уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москвы-Сити.

https://ria.ru/20230805/dron-1888348951.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), происшествия