https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888448059.html
Сбитый в районе Подольска беспилотник упал в поле
Сбитый в районе Подольска беспилотник упал в поле - РИА Новости, 06.08.2023
Сбитый в районе Подольска беспилотник упал в поле
Беспилотник, сбитый в районе Подольска упал в поле, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T12:08
2023-08-06T12:08
2023-08-06T13:21
подольск
происшествия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Беспилотник, сбитый в районе Подольска упал в поле, сообщили РИА Новости экстренные службы.Пострадавших жителей и поврежденных строений нет, добавил собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подольск, происшествия
Сбитый в районе Подольска беспилотник упал в поле
Сбитый в районе Подольска беспилотник упал в поле, пострадавших нет