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Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве - РИА Новости, 06.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 06.08.2023 (обновлено: 12:07 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888446281.html
Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве
Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве - РИА Новости, 06.08.2023
Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве
В Москву пытался прорваться беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T11:57
2023-08-06T12:07
специальная военная операция на украине
москва
происшествия
сергей собянин
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Москву пытался прорваться беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", — написал мэр.Инцидент произошел около 11:00.Перед этим во Внуково сообщили, что в аэропорту, по независящим от него причинам, вводят временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.
https://ria.ru/20230806/pvo-1888423459.html
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москва, происшествия, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Происшествия, Сергей Собянин
Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве

Мэр Собянин: силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Москву пытался прорваться беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", — написал мэр.
Инцидент произошел около 11:00.
Перед этим во Внуково сообщили, что в аэропорту, по независящим от него причинам, вводят временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваПроисшествияСергей Собянин
 
 
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