https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888446281.html
Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве
Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве - РИА Новости, 06.08.2023
Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве
В Москву пытался прорваться беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T11:57
2023-08-06T11:57
2023-08-06T12:07
специальная военная операция на украине
москва
происшествия
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Москву пытался прорваться беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", — написал мэр.Инцидент произошел около 11:00.Перед этим во Внуково сообщили, что в аэропорту, по независящим от него причинам, вводят временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.
https://ria.ru/20230806/pvo-1888423459.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_279:108:2594:1844_1920x0_80_0_0_267f93f9305f18778c88998ef6ebf1c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Происшествия, Сергей Собянин
Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве
Мэр Собянин: силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Москву пытался прорваться беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", — написал мэр.
Инцидент произошел около 11:00.
Перед этим во Внуково сообщили, что в аэропорту, по независящим от него причинам, вводят временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.
В Брянской области система ПВО уничтожила два беспилотника