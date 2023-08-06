https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888446281.html

Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве - РИА Новости, 06.08.2023

Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве

В Москву пытался прорваться беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T11:57

2023-08-06T11:57

2023-08-06T12:07

специальная военная операция на украине

москва

происшествия

сергей собянин

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Москву пытался прорваться беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", — написал мэр.Инцидент произошел около 11:00.Перед этим во Внуково сообщили, что в аэропорту, по независящим от него причинам, вводят временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправили в другие воздушные гавани.

https://ria.ru/20230806/pvo-1888423459.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, сергей собянин