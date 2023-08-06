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Автобус с детьми из Запорожской области оказался в зоне обстрела ВСУ
Автобус с детьми из Запорожской области оказался в зоне обстрела ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023
Автобус с детьми из Запорожской области оказался в зоне обстрела ВСУ
Автобус с детьми из Запорожской области оказался в зоне обстрела украинских боевиков по дороге в Крым в районе моста в Херсонской области, пострадавших нет,... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:19
2023-08-06T17:19
2023-08-06T17:26
в мире
жкх
запорожская область
сергей аксенов (политик)
херсонская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Автобус с детьми из Запорожской области оказался в зоне обстрела украинских боевиков по дороге в Крым в районе моста в Херсонской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель администрации Запорожской области. Чонгарский мост на границе Крыма с Херсонской областью повреждён ракетным ударом украинских войск, его восстановление уже началось, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. "Автобус с детьми из Запорожской области находился в районе моста в момент удара по нему со стороны украинских боевиков. Жертв и пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230806/pozhar-1888464216.html
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в мире, жкх, запорожская область, сергей аксенов (политик), херсонская область
В мире, ЖКХ, Запорожская область, Сергей Аксенов (политик), Херсонская область
Автобус с детьми из Запорожской области оказался в зоне обстрела ВСУ
Автобус с детьми из Запорожской области оказался в зоне обстрела ВСУ, пострадавших нет