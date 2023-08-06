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Су-34 уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ
Су-34 уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ - РИА Новости, 06.08.2023
Су-34 уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ
Фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск "Юг" уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T05:05
2023-08-06T05:05
2023-08-06T09:07
специальная военная операция на украине
украина
авдеевка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
су-34
су-25
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск "Юг" уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Авиацией Южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ивановское", — уточнил офицер.Универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) крепится к обычной свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной.УМПК-500 в зоне СВО применяют фронтовые бомбардировщики Су-34.Кроме того, штурмовики Су-25 поразили скопления живой силы противника на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.Артиллерия группировки уничтожила склад боеприпасов, огневые позиции СПГ-7 и АГС-17 в районах Спорного и Белогоровки. При контрбатарейной борьбе российские военные уничтожили три 120-миллиметровых миномета противника в населенных пунктах Авдеевка и Победа, противотанковую пушку МТ-12 в Первомайском и американскую буксируемую гаубицу М102 на позиции в районе деревни Зоряное.Экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанес огневое поражение взводному опорному пункту 110-й бригады ВСУ в Красногоровке, заключил Астафьев.
https://ria.ru/20230805/aviatsiya-1888307956.html
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украина, авдеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, су-34, су-25
Специальная военная операция на Украине, Украина, Авдеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Су-34, Су-25
Су-34 уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ
Бомбардировщики Су-34 группировки войск "Юг" уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Фронтовые бомбардировщики Су-34 группировки войск "Юг" уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Авиацией Южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ
в районе населенного пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ивановское", — уточнил офицер.
Универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) крепится к обычной свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной.
УМПК-500 в зоне СВО применяют фронтовые бомбардировщики Су-34.
Авиация и артиллерия сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Кроме того, штурмовики Су-25
поразили скопления живой силы противника на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Артиллерия группировки уничтожила склад боеприпасов, огневые позиции СПГ-7 и АГС-17 в районах Спорного и Белогоровки. При контрбатарейной борьбе российские военные уничтожили три 120-миллиметровых миномета противника в населенных пунктах Авдеевка
и Победа, противотанковую пушку МТ-12 в Первомайском и американскую буксируемую гаубицу М102 на позиции в районе деревни Зоряное.
Экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанес огневое поражение взводному опорному пункту 110-й бригады ВСУ в Красногоровке, заключил Астафьев.
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