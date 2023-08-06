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Водителя иномарки, насмерть сбившего ребенка в Москве, задержали - РИА Новости, 06.08.2023
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20:55 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/avariya-1888514077.html
Водителя иномарки, насмерть сбившего ребенка в Москве, задержали
Водителя иномарки, насмерть сбившего ребенка в Москве, задержали - РИА Новости, 06.08.2023
Водителя иномарки, насмерть сбившего ребенка в Москве, задержали
Водитель автомобиля Skoda, сбивший насмерть ребенка на севере Москвы, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T20:55
2023-08-06T20:55
происшествия
авто
россия
москва
skoda octavia
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля Skoda, сбивший насмерть ребенка на севере Москвы, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что водитель за рулем иномарки на севере Москве насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии. Местонахождение и личность водителя устанавливались. В пресс-службе столичной полиции в свою очередь сообщили РИА Новости, что авария случилась на пересечении Кронштадтского бульвара с улицей Лавочкина. "Водитель автомобиля "Шкода" задержан. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Уточняется, что мальчик 2016 года рождения переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель иномарки сбил ребенка, после чего вышел из автомобиля, но экстренным службам о ДТП не сообщил, вернулся в машину и скрылся с места аварии. В результате дорожной аварии ребенок от полученных травм скончался. "Расследование на контроле в прокуратуре Москвы. За совершение данного преступления уголовным кодексом предусмотрено наказание на срок от пяти до двенадцати лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230805/politseyskiy-1888324890.html
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происшествия, авто, россия, москва, skoda octavia
Происшествия, Авто, Россия, Москва, Skoda Octavia
Водителя иномарки, насмерть сбившего ребенка в Москве, задержали

Водителя иномарки, насмерть сбившего ребенка на Кронштадтском бульваре, задержали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля Skoda, сбивший насмерть ребенка на севере Москвы, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что водитель за рулем иномарки на севере Москве насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии. Местонахождение и личность водителя устанавливались. В пресс-службе столичной полиции в свою очередь сообщили РИА Новости, что авария случилась на пересечении Кронштадтского бульвара с улицей Лавочкина.
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"Водитель автомобиля "Шкода" задержан. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мальчик 2016 года рождения переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель иномарки сбил ребенка, после чего вышел из автомобиля, но экстренным службам о ДТП не сообщил, вернулся в машину и скрылся с места аварии. В результате дорожной аварии ребенок от полученных травм скончался.
«
"Расследование на контроле в прокуратуре Москвы. За совершение данного преступления уголовным кодексом предусмотрено наказание на срок от пяти до двенадцати лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияАвтоРоссияМоскваSkoda Octavia
 
 
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