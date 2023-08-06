https://ria.ru/20230806/avariya-1888514077.html

Водителя иномарки, насмерть сбившего ребенка в Москве, задержали

Водителя иномарки, насмерть сбившего ребенка в Москве, задержали - РИА Новости, 06.08.2023

Водителя иномарки, насмерть сбившего ребенка в Москве, задержали

Водитель автомобиля Skoda, сбивший насмерть ребенка на севере Москвы, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T20:55

2023-08-06T20:55

2023-08-06T20:55

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Водитель автомобиля Skoda, сбивший насмерть ребенка на севере Москвы, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что водитель за рулем иномарки на севере Москве насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии. Местонахождение и личность водителя устанавливались. В пресс-службе столичной полиции в свою очередь сообщили РИА Новости, что авария случилась на пересечении Кронштадтского бульвара с улицей Лавочкина. "Водитель автомобиля "Шкода" задержан. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Уточняется, что мальчик 2016 года рождения переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель иномарки сбил ребенка, после чего вышел из автомобиля, но экстренным службам о ДТП не сообщил, вернулся в машину и скрылся с места аварии. В результате дорожной аварии ребенок от полученных травм скончался. "Расследование на контроле в прокуратуре Москвы. За совершение данного преступления уголовным кодексом предусмотрено наказание на срок от пяти до двенадцати лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230805/politseyskiy-1888324890.html

https://ria.ru/20230802/mordoviya-1887758841.html

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происшествия, авто, россия, москва, skoda octavia