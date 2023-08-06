https://ria.ru/20230806/avariya-1888509676.html
В Москве водитель насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии
В Москве водитель насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии - РИА Новости, 06.08.2023
В Москве водитель насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии
Водитель автомобиля Skoda сбил насмерть ребенка на севере Москвы и скрылся с места ДТП, сообщили в столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T20:22
2023-08-06T20:22
2023-08-06T21:11
происшествия
москва
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авто
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Водитель автомобиля Skoda сбил насмерть ребенка на севере Москвы и скрылся с места ДТП, сообщили в столичной Госавтоинспекции.Как уточняется, несовершеннолетний пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбил автомобиль."Водитель с места происшествия скрылся. В результате дорожной аварии ребенок от полученных травм скончался", — говорится в заявлении в Telegram-канале.Позже столичная прокуратура сообщила, что водителя задержали. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" четвертой части статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Виновнику ДТП грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе московской полиции, авария произошла на пересечении Кронштадтского бульвара с улицей Лавочкина.
https://ria.ru/20230806/dtp-1888463596.html
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происшествия, москва, skoda octavia, авто
Происшествия, Москва, Skoda Octavia, Авто
В Москве водитель насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии
На севере Москвы водитель насмерть сбил ребенка и скрылся с места аварии
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости.
Водитель автомобиля Skoda сбил насмерть ребенка на севере Москвы и скрылся с места ДТП, сообщили
в столичной Госавтоинспекции.
Как уточняется, несовершеннолетний пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбил автомобиль.
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"Водитель с места происшествия скрылся. В результате дорожной аварии ребенок от полученных травм скончался", — говорится в заявлении в Telegram-канале.
Позже столичная прокуратура сообщила, что водителя задержали. Возбуждено уголовное дело по пункту "б" четвертой части статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Виновнику ДТП грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе московской полиции, авария произошла на пересечении Кронштадтского бульвара с улицей Лавочкина.
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