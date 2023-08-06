https://ria.ru/20230806/astronom-1888414405.html

Астроном оценил шансы на успех российской миссии "Луна-25" в 50 процентов

Астроном оценил шансы на успех российской миссии "Луна-25" в 50 процентов - РИА Новости, 06.08.2023

Астроном оценил шансы на успех российской миссии "Луна-25" в 50 процентов

Запланированная миссия первой за почти 50 лет российской лунной станции "Луна-25" — это действительно сложный полет, вероятность его успеха оценивается 50%,... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T03:21

2023-08-06T03:21

2023-08-06T05:30

наука

космос - риа наука

луна

южный полюс

россия

владимир сурдин

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Запланированная миссия первой за почти 50 лет российской лунной станции "Луна-25" — это действительно сложный полет, вероятность его успеха оценивается 50%, заявил в беседе с РИА Новости астроном Владимир Сурдин, добавив, что "лиха беда начало". "Нужно понимать, что это действительно сложный полет. Для себя я "50 на 50" оцениваю вероятность", - сказал Сурдин.Он отметил, что Россия сохранила квалификацию на уровне советской космонавтики в теоретической базе, поэтому небесные механики по-прежнему могут "аккуратно" рассчитать траекторию полета."Что касается конструкции самой посадочной станции, я думаю, можно ожидать всего – новые инженеры, новые технологии, новое место — область экватора, куда летали до сих пор, легче достигнуть, чем полюса", - добавил астроном.Он также отметил, что в советское время "никто не заморачивался", когда перед успешным полетом могли произойти подряд "четыре-пять неудач", потому что о провалах не сообщали в СМИ. "Сейчас умолчать не удастся, и я хотел бы предупредить — не надо удивляться. Первый полет за полвека – это новые инженеры, новая техника. Все может быть, но лиха беда начало", - сказал Сурдин.В качестве основной даты пуска "Луны-25" выбрано 11 августа, ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией должна оторваться от стартового стола космодрома Восточный в 2:10.57 по московскому времени. Резервное время — в 2.35 мск 12 августа.Предыдущая отечественная станция "Луна-24" была отправлена в 1976 году. Ее возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 граммов лунного грунта.У "Луны-25" возвращаемого аппарата нет. Она должна стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны (вблизи параллели 70 градусов южной широты). Основными задачами миссии станут отработка технологий мягкой посадки, исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды.После старта и отделения от ракеты разгонный блок отправит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне. Полет будет идти примерно 4,5 суток. Затем станция должна будет выйти на орбиту вокруг Луны, после чего в течение нескольких дней несколько раз изменит ее, чтобы совершить посадку в районе Южного полюса. Планируется, что научная работа станции продлится год. В 2027 и 2028 годах должны состояться миссии орбитального аппарата "Луна-26" и посадочной станции "Луна-27". Вторая будет оснащена установкой для бурения лунного грунта.

https://ria.ru/20230531/stantsiya-1875216209.html

https://ria.ru/20230210/borisov-1850850429.html

луна

южный полюс

россия

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космос - риа наука, луна, южный полюс, россия, владимир сурдин