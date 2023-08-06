https://ria.ru/20230806/armeniya-1888445580.html

Ереван обвинил азербайджанское ТВ в посягательстве на суверенитет Армении

Ереван обвинил азербайджанское ТВ в посягательстве на суверенитет Армении - РИА Новости, 06.08.2023

Ереван обвинил азербайджанское ТВ в посягательстве на суверенитет Армении

Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян на своей странице в Twitter обвинила государственное ТВ Азербайджана в посягательстве на суверенитет республики из-за РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T11:53

2023-08-06T11:53

2023-08-06T11:53

в мире

армения

ереван

азербайджан

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 6 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян на своей странице в Twitter обвинила государственное ТВ Азербайджана в посягательстве на суверенитет республики из-за показа накануне фильма, в котором вся территория Армении представлена как азербайджанская. "Азербайджанское государственное телевидение показало 35-минутный "фильм", в котором вся суверенная территория Республики Армения представлена как территория Азербайджана. Как видно, Армения "исчезает" с карты. Это не что иное, как открытая пропаганда и неприкрытая угроза суверенному соседу", - написала Бадалян. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают территорию Карабаха. Как заявил Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230803/armeniya-1887923970.html

армения

ереван

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян