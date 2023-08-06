https://ria.ru/20230806/armeniya-1888445580.html
Ереван обвинил азербайджанское ТВ в посягательстве на суверенитет Армении
Ереван обвинил азербайджанское ТВ в посягательстве на суверенитет Армении - РИА Новости, 06.08.2023
Ереван обвинил азербайджанское ТВ в посягательстве на суверенитет Армении
Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян на своей странице в Twitter обвинила государственное ТВ Азербайджана в посягательстве на суверенитет республики из-за РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T11:53
2023-08-06T11:53
2023-08-06T11:53
в мире
армения
ереван
азербайджан
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 6 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян на своей странице в Twitter обвинила государственное ТВ Азербайджана в посягательстве на суверенитет республики из-за показа накануне фильма, в котором вся территория Армении представлена как азербайджанская. "Азербайджанское государственное телевидение показало 35-минутный "фильм", в котором вся суверенная территория Республики Армения представлена как территория Азербайджана. Как видно, Армения "исчезает" с карты. Это не что иное, как открытая пропаганда и неприкрытая угроза суверенному соседу", - написала Бадалян. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают территорию Карабаха. Как заявил Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230803/armeniya-1887923970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян
Ереван обвинил азербайджанское ТВ в посягательстве на суверенитет Армении
Ереван обвинил государственное ТВ Азербайджана в посягательстве на суверенитет Армении