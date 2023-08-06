https://ria.ru/20230806/advokat-1888490079.html

Адвокат Трампа считает Пенса лучшим свидетелем для суда

Адвокат Трампа считает Пенса лучшим свидетелем для суда - РИА Новости, 06.08.2023

Адвокат Трампа считает Пенса лучшим свидетелем для суда

Адвокат экс-президента США Джон Лауро считает бывшего вице-президента Майка Пенса одним из лучших свидетелей для суда по обвинениям против своего подзащитного... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T17:32

2023-08-06T17:32

2023-08-06T17:32

в мире

сша

дональд трамп

майк пенс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569844123_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_013aa5ecc6669e0f6ed42295c09513d9.jpg

ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Адвокат экс-президента США Джон Лауро считает бывшего вице-президента Майка Пенса одним из лучших свидетелей для суда по обвинениям против своего подзащитного Дональда Трампа, об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу ABC News. В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента к ответственности за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". "Майк Пенс будет одним из лучших свидетелей на суде", - сказал Лауро. Адвокат полагает, что Трамп будет оправдан, если во время дачи показаний на суде Пенс будет говорить то, что ранее написал в собственной книге. "Пенс признавал, что имели место несостыковки и мошенничество в связи с выборами (президента США в 2020 году - ред.)", - подчеркнул адковат. Лауро также отметил, что Пенс, являющийся юристом, "никогда не говорил Трампу, что его действия являлись преступлением". Пенс ранее в интервью CBS News сообщил, что готов дать показания на суде против своего бывшего руководителя Дональда Трампа по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Ранее Трамп подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.

https://ria.ru/20230806/tramp-1888436508.html

https://ria.ru/20230806/pokazaniya-1888484703.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, майк пенс