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Адвокат Трампа считает Пенса лучшим свидетелем для суда - РИА Новости, 06.08.2023
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17:32 06.08.2023
https://ria.ru/20230806/advokat-1888490079.html
Адвокат Трампа считает Пенса лучшим свидетелем для суда
Адвокат Трампа считает Пенса лучшим свидетелем для суда - РИА Новости, 06.08.2023
Адвокат Трампа считает Пенса лучшим свидетелем для суда
Адвокат экс-президента США Джон Лауро считает бывшего вице-президента Майка Пенса одним из лучших свидетелей для суда по обвинениям против своего подзащитного... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T17:32
2023-08-06T17:32
в мире
сша
дональд трамп
майк пенс
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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Адвокат экс-президента США Джон Лауро считает бывшего вице-президента Майка Пенса одним из лучших свидетелей для суда по обвинениям против своего подзащитного Дональда Трампа, об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу ABC News. В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента к ответственности за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". "Майк Пенс будет одним из лучших свидетелей на суде", - сказал Лауро. Адвокат полагает, что Трамп будет оправдан, если во время дачи показаний на суде Пенс будет говорить то, что ранее написал в собственной книге. "Пенс признавал, что имели место несостыковки и мошенничество в связи с выборами (президента США в 2020 году - ред.)", - подчеркнул адковат. Лауро также отметил, что Пенс, являющийся юристом, "никогда не говорил Трампу, что его действия являлись преступлением". Пенс ранее в интервью CBS News сообщил, что готов дать показания на суде против своего бывшего руководителя Дональда Трампа по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Ранее Трамп подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
https://ria.ru/20230806/tramp-1888436508.html
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в мире, сша, дональд трамп, майк пенс
В мире, США, Дональд Трамп, Майк Пенс
Адвокат Трампа считает Пенса лучшим свидетелем для суда

Адвокат Трампа считает бывшего вице-президента Пенса лучшим свидетелем для суда

© AP Photo / Andrew HarnikБывший президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Майк Пенс
Бывший президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Бывший президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Майк Пенс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. Адвокат экс-президента США Джон Лауро считает бывшего вице-президента Майка Пенса одним из лучших свидетелей для суда по обвинениям против своего подзащитного Дональда Трампа, об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу ABC News.
В четверг Трамп предстал перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента к ответственности за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав".
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«
"Майк Пенс будет одним из лучших свидетелей на суде", - сказал Лауро.
Адвокат полагает, что Трамп будет оправдан, если во время дачи показаний на суде Пенс будет говорить то, что ранее написал в собственной книге.
«
"Пенс признавал, что имели место несостыковки и мошенничество в связи с выборами (президента США в 2020 году - ред.)", - подчеркнул адковат.
Лауро также отметил, что Пенс, являющийся юристом, "никогда не говорил Трампу, что его действия являлись преступлением".
Пенс ранее в интервью CBS News сообщил, что готов дать показания на суде против своего бывшего руководителя Дональда Трампа по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия в январе 2021 года.
Ранее Трамп подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюрьмы.
Бывший президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Бывший вице-президент США заявил, что готов дать показания против Трампа
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В миреСШАДональд ТрампМайк Пенс
 
 
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