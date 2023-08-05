https://ria.ru/20230805/zhile-1888350188.html

Более 4,7 тысячи москвичей получат новое жилье по программе реновации

Более 4,7 тысячи москвичей получат новое жилье по программе реновации - РИА Новости, 05.08.2023

Более 4,7 тысячи москвичей получат новое жилье по программе реновации

Боле 4,7 тысячи москвичей, проживающих в центре столицы, получат новое жилье по программе реновации, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T14:48

2023-08-05T14:48

2023-08-05T15:00

общество

москва

сергей собянин

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885212534_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_df07fca17ee550dd82beb9486bf7e788.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Боле 4,7 тысячи москвичей, проживающих в центре столицы, получат новое жилье по программе реновации, сообщил мэр города Сергей Собянин. "Новое жилье по Программе реновации получат больше 4,7 тысячи человек, живущих в центре Москвы. Почти все уже заключили с городом договоры, оставшиеся сейчас оформляют необходимые документы", - написал Собянин в телеграм-канале. Мэр отметил, что свыше трех тысяч человек станут обладателями жилья в Пресненском районе, около 800 - в Басманном, более 720 - в Таганском и около 200 - в Красносельском. "В центре столицы уже расселили 30 старых домов. Москвичи переехали в новостройки в кварталах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. В рекордные сроки переселили жителей дома на Бакунинской улице. Началось расселение дома на Доброслободской. Здание включено в третий этап программы, но мы ускорились, и его жители уже начали получать новые квартиры", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20230802/renovatsiya-1887722613.html

https://realty.ria.ru/20230803/regiony-1888029892.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей собянин, жилье