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Более 4,7 тысячи москвичей получат новое жилье по программе реновации - РИА Новости, 05.08.2023
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14:48 05.08.2023 (обновлено: 15:00 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/zhile-1888350188.html
Более 4,7 тысячи москвичей получат новое жилье по программе реновации
Более 4,7 тысячи москвичей получат новое жилье по программе реновации - РИА Новости, 05.08.2023
Более 4,7 тысячи москвичей получат новое жилье по программе реновации
Боле 4,7 тысячи москвичей, проживающих в центре столицы, получат новое жилье по программе реновации, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:48
2023-08-05T15:00
общество
москва
сергей собянин
жилье
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Боле 4,7 тысячи москвичей, проживающих в центре столицы, получат новое жилье по программе реновации, сообщил мэр города Сергей Собянин. "Новое жилье по Программе реновации получат больше 4,7 тысячи человек, живущих в центре Москвы. Почти все уже заключили с городом договоры, оставшиеся сейчас оформляют необходимые документы", - написал Собянин в телеграм-канале. Мэр отметил, что свыше трех тысяч человек станут обладателями жилья в Пресненском районе, около 800 - в Басманном, более 720 - в Таганском и около 200 - в Красносельском. "В центре столицы уже расселили 30 старых домов. Москвичи переехали в новостройки в кварталах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. В рекордные сроки переселили жителей дома на Бакунинской улице. Началось расселение дома на Доброслободской. Здание включено в третий этап программы, но мы ускорились, и его жители уже начали получать новые квартиры", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20230802/renovatsiya-1887722613.html
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общество, москва, сергей собянин, жилье
Общество, Москва, Сергей Собянин, Жилье
Более 4,7 тысячи москвичей получат новое жилье по программе реновации

Более 4,7 тысячи москвичей получат новое жилье в центре по программе реновации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНовостройки в Москве
Новостройки в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Новостройки в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Боле 4,7 тысячи москвичей, проживающих в центре столицы, получат новое жилье по программе реновации, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«
"Новое жилье по Программе реновации получат больше 4,7 тысячи человек, живущих в центре Москвы. Почти все уже заключили с городом договоры, оставшиеся сейчас оформляют необходимые документы", - написал Собянин в телеграм-канале.
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Мэр отметил, что свыше трех тысяч человек станут обладателями жилья в Пресненском районе, около 800 - в Басманном, более 720 - в Таганском и около 200 - в Красносельском.
«
"В центре столицы уже расселили 30 старых домов. Москвичи переехали в новостройки в кварталах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. В рекордные сроки переселили жителей дома на Бакунинской улице. Началось расселение дома на Доброслободской. Здание включено в третий этап программы, но мы ускорились, и его жители уже начали получать новые квартиры", - говорится в сообщении.
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