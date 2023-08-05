https://ria.ru/20230805/zerno-1888383727.html

Главы МИД Турции и США обсудили зерновую сделку и расширение НАТО

Главы МИД Турции и США обсудили зерновую сделку и расширение НАТО - РИА Новости, 05.08.2023

Главы МИД Турции и США обсудили зерновую сделку и расширение НАТО

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в субботу с американским коллегой Энтони Блинкеном возобновление действия приостановленной ранее "зерновой сделки",... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T19:26

2023-08-05T19:26

2023-08-05T19:26

в мире

турция

хакан фидан

нато

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энтони блинкен

владимир путин

черное море

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СТАМБУЛ, 5 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в субботу с американским коллегой Энтони Блинкеном возобновление действия приостановленной ранее "зерновой сделки", расширение НАТО, безопасность Черного моря и нормализацию отношений Баку и Еревана, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Министр Фидан обсудил в ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Блинкена, события в Закавказье и процесс нормализации отношений Азербайджана и Армении, возобновление действия "черноморской инициативы", безопасность Черного моря и расширение НАТО", - сообщили в МИД. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230805/zerno-1888375005.html

турция

черное море

россия

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