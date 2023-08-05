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Главы МИД Турции и США обсудили зерновую сделку и расширение НАТО - РИА Новости, 05.08.2023
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19:26 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/zerno-1888383727.html
Главы МИД Турции и США обсудили зерновую сделку и расширение НАТО
Главы МИД Турции и США обсудили зерновую сделку и расширение НАТО - РИА Новости, 05.08.2023
Главы МИД Турции и США обсудили зерновую сделку и расширение НАТО
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в субботу с американским коллегой Энтони Блинкеном возобновление действия приостановленной ранее "зерновой сделки",... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T19:26
2023-08-05T19:26
в мире
турция
хакан фидан
нато
оон
энтони блинкен
владимир путин
черное море
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СТАМБУЛ, 5 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в субботу с американским коллегой Энтони Блинкеном возобновление действия приостановленной ранее "зерновой сделки", расширение НАТО, безопасность Черного моря и нормализацию отношений Баку и Еревана, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции. "Министр Фидан обсудил в ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Блинкена, события в Закавказье и процесс нормализации отношений Азербайджана и Армении, возобновление действия "черноморской инициативы", безопасность Черного моря и расширение НАТО", - сообщили в МИД. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230805/zerno-1888375005.html
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в мире, турция, хакан фидан, нато, оон, энтони блинкен, владимир путин, черное море, россия, цены на нефть
В мире, Турция, Хакан Фидан, НАТО, ООН, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Черное море, Россия, Цены на нефть
Главы МИД Турции и США обсудили зерновую сделку и расширение НАТО

Главы МИД Турции и США обсудили возобновление зерновой сделки и расширение НАТО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 5 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в субботу с американским коллегой Энтони Блинкеном возобновление действия приостановленной ранее "зерновой сделки", расширение НАТО, безопасность Черного моря и нормализацию отношений Баку и Еревана, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
«
"Министр Фидан обсудил в ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Блинкена, события в Закавказье и процесс нормализации отношений Азербайджана и Армении, возобновление действия "черноморской инициативы", безопасность Черного моря и расширение НАТО", - сообщили в МИД.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Главы МИД Турции и Украины обсудили шаги по восстановлению зерновой сделки
Вчера, 18:10
 
В миреТурцияХакан ФиданНАТОООНЭнтони БлинкенВладимир ПутинЧерное мореРоссияЦены на нефть
 
 
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