https://ria.ru/20230805/zemletryasenie-1888386011.html

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 05.08.2023

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T19:47

2023-08-05T19:47

2023-08-05T19:47

в мире

афганистан

бадахшан

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 16.01 по времени UTC (19.01 мск) в 47 километрах к югу от населенного пункта Джурм в провинции Бадахшан, население которого составляет около 12,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 190 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230802/zemletryasenie-1887702761.html

афганистан

бадахшан

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в мире, афганистан, бадахшан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)