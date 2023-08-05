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В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 05.08.2023
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T19:47
2023-08-05T19:47
2023-08-05T19:47
в мире
афганистан
бадахшан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 16.01 по времени UTC (19.01 мск) в 47 километрах к югу от населенного пункта Джурм в провинции Бадахшан, население которого составляет около 12,1 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 190 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, афганистан, бадахшан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Афганистан, Бадахшан, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,7