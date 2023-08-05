https://ria.ru/20230805/zemletryasenie-1888328298.html

В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 6

В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 05.08.2023

В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 6

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T11:06

2023-08-05T11:06

2023-08-05T11:06

в мире

аргентина

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 07.20 по времени UTC (10.20 мск) в 42 километрах к северо-западу от населенного пункта Аньятуйя с населением в 20,2 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 592 километра. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20230802/zemletryasenie-1887702761.html

аргентина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, аргентина, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)