https://ria.ru/20230805/zemletryasenie-1888328298.html
В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 6
В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 05.08.2023
В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T11:06
2023-08-05T11:06
2023-08-05T11:06
в мире
аргентина
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 07.20 по времени UTC (10.20 мск) в 42 километрах к северо-западу от населенного пункта Аньятуйя с населением в 20,2 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 592 километра. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20230802/zemletryasenie-1887702761.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Аргентина, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 6
EMSC: к северо-западу от аргентинской Аньятуйи зафиксировали землетрясение магнитудой 6