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Верил им. В США заявили о ярости Зеленского из-за шага НАТО на Украине - РИА Новости, 05.08.2023
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21:55 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/zelenskiy-1888398726.html
Верил им. В США заявили о ярости Зеленского из-за шага НАТО на Украине
Верил им. В США заявили о ярости Зеленского из-за шага НАТО на Украине - РИА Новости, 05.08.2023
Верил им. В США заявили о ярости Зеленского из-за шага НАТО на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский искренне верил, что США предоставят стране "ядерный зонтик", но пришел в ярость, узнав, что этого не произойдет, заявил... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T21:55
2023-08-05T21:55
политика
украина
сша
владимир зеленский
йенс столтенберг
министерство обороны сша
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский искренне верил, что США предоставят стране "ядерный зонтик", но пришел в ярость, узнав, что этого не произойдет, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real."Мы увидели, как сильно разочаровался Зеленский. Он был зол. Ему казалось, что мы примем его, распространим наш ядерный зонтик на Украину, сделав ее частью НАТО", — сказал офицер.Эксперт напомнил, что Киев держится на плаву исключительно благодаря деньгам, поступающим из Вашингтона. Единственный человечный способ прекратить распад Украины — заставить Зеленского заключить мирное соглашение, резюмировал Макгрегор.Киев не получил приглашения в Североатлантический альянс по итогам саммита в Вильнюсе 11-12 июля. Кроме того, генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил, что вопрос потеряет актуальность, если ВСУ не сумеют одержать победу в противостоянии с Россией. Зеленский, комментируя это решение, назвал его "абсурдом".
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политика, украина, сша, владимир зеленский, йенс столтенберг, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
Верил им. В США заявили о ярости Зеленского из-за шага НАТО на Украине

Полковник Макгрегор: Зеленского разозлил отказ США предоставить Украине ядерный зонтик

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский искренне верил, что США предоставят стране "ядерный зонтик", но пришел в ярость, узнав, что этого не произойдет, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.
«
"Мы увидели, как сильно разочаровался Зеленский. Он был зол. Ему казалось, что мы примем его, распространим наш ядерный зонтик на Украину, сделав ее частью НАТО", — сказал офицер.
Эксперт напомнил, что Киев держится на плаву исключительно благодаря деньгам, поступающим из Вашингтона. Единственный человечный способ прекратить распад Украины — заставить Зеленского заключить мирное соглашение, резюмировал Макгрегор.
Киев не получил приглашения в Североатлантический альянс по итогам саммита в Вильнюсе 11-12 июля. Кроме того, генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил, что вопрос потеряет актуальность, если ВСУ не сумеют одержать победу в противостоянии с Россией. Зеленский, комментируя это решение, назвал его "абсурдом".
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Вчера, 18:52
 
ПолитикаУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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