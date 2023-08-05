https://ria.ru/20230805/zelenskiy-1888398726.html

Верил им. В США заявили о ярости Зеленского из-за шага НАТО на Украине

Верил им. В США заявили о ярости Зеленского из-за шага НАТО на Украине - РИА Новости, 05.08.2023

Верил им. В США заявили о ярости Зеленского из-за шага НАТО на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский искренне верил, что США предоставят стране "ядерный зонтик", но пришел в ярость, узнав, что этого не произойдет, заявил... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T21:55

2023-08-05T21:55

2023-08-05T21:55

политика

украина

сша

владимир зеленский

йенс столтенберг

министерство обороны сша

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский искренне верил, что США предоставят стране "ядерный зонтик", но пришел в ярость, узнав, что этого не произойдет, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real."Мы увидели, как сильно разочаровался Зеленский. Он был зол. Ему казалось, что мы примем его, распространим наш ядерный зонтик на Украину, сделав ее частью НАТО", — сказал офицер.Эксперт напомнил, что Киев держится на плаву исключительно благодаря деньгам, поступающим из Вашингтона. Единственный человечный способ прекратить распад Украины — заставить Зеленского заключить мирное соглашение, резюмировал Макгрегор.Киев не получил приглашения в Североатлантический альянс по итогам саммита в Вильнюсе 11-12 июля. Кроме того, генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил, что вопрос потеряет актуальность, если ВСУ не сумеют одержать победу в противостоянии с Россией. Зеленский, комментируя это решение, назвал его "абсурдом".

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политика, украина, сша, владимир зеленский, йенс столтенберг, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины