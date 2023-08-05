https://ria.ru/20230805/zelenskiy-1888362326.html
"Осталось недолго". Экс-агент ЦРУ раскрыл план США по ликвидации Зеленского
"Осталось недолго". Экс-агент ЦРУ раскрыл план США по ликвидации Зеленского - РИА Новости, 05.08.2023
"Осталось недолго". Экс-агент ЦРУ раскрыл план США по ликвидации Зеленского
США намерены физически убрать президента Украины Владимира Зеленского и возложить ответственность за его гибель на Россию, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T16:34
2023-08-05T16:34
2023-08-05T16:34
политика
россия
украина
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
совет национальной безопасности и обороны украины
сша
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. США намерены физически убрать президента Украины Владимира Зеленского и возложить ответственность за его гибель на Россию, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Запад хочет устранить Зеленского тем или иным способом, поэтому пытается обвинить в этом Россию, чтобы не брать на себя ответственность за его убийство", — предположил эксперт.По словам бывшего агента Центрального разведывательного управления, украинскому лидеру осталось недолго править страной."Его дни сочтены", — резюмировал Джонсон.Ранее издание Politico со ссылкой на депутата Рады Николая Княжицкого сообщало, что в случае смерти Владимира Зеленского, его обязанности будет выполнять председатель украинского парламента Руслан Стефанчук, который, как подчеркивает издание, не пользуется высоким доверием среди сограждан, в том числе у оппозиции. Позднее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не имеет никаких планов на случай гибели Зеленского.
https://ria.ru/20230805/vsu-1888352164.html
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политика, россия, украина, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), совет национальной безопасности и обороны украины, сша
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Совет национальной безопасности и обороны Украины, США
"Осталось недолго". Экс-агент ЦРУ раскрыл план США по ликвидации Зеленского
Экс-агент ЦРУ Джонсон: США планируют ликвидировать Зеленского и обвинить в этом Россию