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На Запорожском направлении уничтожили более 175 бойцов ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 05.08.2023 (обновлено: 13:42 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/zaporozhe-1888343047.html
На Запорожском направлении уничтожили более 175 бойцов ВСУ
На Запорожском направлении уничтожили более 175 бойцов ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023
На Запорожском направлении уничтожили более 175 бойцов ВСУ
На запорожском направлении российские войска уничтожили более 175 украинских военнослужащих, два танка, две польские самоходки Krab, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:31
2023-08-05T13:42
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На запорожском направлении российские войска уничтожили более 175 украинских военнослужащих, два танка, две польские самоходки Krab, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на запорожском направлении упреждающими активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области."Уничтожено более 175 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Запорожском направлении уничтожили более 175 бойцов ВСУ

Минобороны: российские ВС на Запорожском направлении уничтожили более 175 бойцов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На запорожском направлении российские войска уничтожили более 175 украинских военнослужащих, два танка, две польские самоходки Krab, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на запорожском направлении упреждающими активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области.
"Уничтожено более 175 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30", - говорится в сводке министерства.
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