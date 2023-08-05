https://ria.ru/20230805/zaporozhe-1888343047.html

На Запорожском направлении уничтожили более 175 бойцов ВСУ

На Запорожском направлении уничтожили более 175 бойцов ВСУ - РИА Новости, 05.08.2023

На Запорожском направлении уничтожили более 175 бойцов ВСУ

На запорожском направлении российские войска уничтожили более 175 украинских военнослужащих, два танка, две польские самоходки Krab, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:31

2023-08-05T13:31

2023-08-05T13:42

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На запорожском направлении российские войска уничтожили более 175 украинских военнослужащих, два танка, две польские самоходки Krab, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на запорожском направлении упреждающими активными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки Запорожской области."Уничтожено более 175 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230805/krizis-1888332867.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность