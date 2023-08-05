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Задержаны подозреваемые в краже 98 миллионов рублей у бизнесмена - РИА Новости, 05.08.2023
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19:03 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/zaderzhanie-1888380415.html
Задержаны подозреваемые в краже 98 миллионов рублей у бизнесмена
Задержаны подозреваемые в краже 98 миллионов рублей у бизнесмена - РИА Новости, 05.08.2023
Задержаны подозреваемые в краже 98 миллионов рублей у бизнесмена
Полиция задержала подозреваемых в хищении 98 миллионов рублей у красноярского бизнесмена, пока последний находился под арестом, сообщает региональный главк МВД... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T19:03
2023-08-05T19:03
москва
белгородская область
липецкая область
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 авг – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемых в хищении 98 миллионов рублей у красноярского бизнесмена, пока последний находился под арестом, сообщает региональный главк МВД в телеграм-канале ведомства. В середине июля сообщалось, что полиция возбудила дело о краже 94 миллионов рублей у красноярского бизнесмена Владимира Егорова, пока он находился под арестом по делу о мошенничестве на 391 миллион рублей при строительстве школы в городе Иланский. В ведомстве пояснили, что в полицию обратились представители банка с заявлением о хищении этой суммы со счета их клиента. В июле Егорова выпустили из СИЗО, смягчив меру пресечения до запрета определенных действий. "В ходе служебной командировки полицейскими в Москве, Московской, Липецкой и Белгородской областях задержаны причастные к хищению 98 миллионов с банковских счетов красноярского предпринимателя", - говорится в сообщении. В ведомстве выяснили, что злоумышленник с помощью поддельного паспорта потерпевшего восстановил сим-карту и получил доступ к мобильному банку, обналичил более 81 миллиона рублей. Операции по обналичиванию более 17 миллионов рублей сотрудники банка успели заблокировать. К хищению оказались причастны пять мужчин в возрасте от 32 до 50 лет. Один пользовался поддельным паспортом для перевыпуска сим-карты и доступа к мобильному банку, трое - занимались обналичиванием, покупая дорогие товары. Организатор находится в исправительной колонии Липецкой области за совершение другого преступления.
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москва, белгородская область, липецкая область, происшествия
Москва, Белгородская область, Липецкая область, Происшествия
Задержаны подозреваемые в краже 98 миллионов рублей у бизнесмена

Полиция задержала подозреваемых в краже 98 миллионов рублей у красноярского бизнесмена

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 авг – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемых в хищении 98 миллионов рублей у красноярского бизнесмена, пока последний находился под арестом, сообщает региональный главк МВД в телеграм-канале ведомства.
В середине июля сообщалось, что полиция возбудила дело о краже 94 миллионов рублей у красноярского бизнесмена Владимира Егорова, пока он находился под арестом по делу о мошенничестве на 391 миллион рублей при строительстве школы в городе Иланский. В ведомстве пояснили, что в полицию обратились представители банка с заявлением о хищении этой суммы со счета их клиента. В июле Егорова выпустили из СИЗО, смягчив меру пресечения до запрета определенных действий.
«
"В ходе служебной командировки полицейскими в Москве, Московской, Липецкой и Белгородской областях задержаны причастные к хищению 98 миллионов с банковских счетов красноярского предпринимателя", - говорится в сообщении.
В ведомстве выяснили, что злоумышленник с помощью поддельного паспорта потерпевшего восстановил сим-карту и получил доступ к мобильному банку, обналичил более 81 миллиона рублей. Операции по обналичиванию более 17 миллионов рублей сотрудники банка успели заблокировать. К хищению оказались причастны пять мужчин в возрасте от 32 до 50 лет. Один пользовался поддельным паспортом для перевыпуска сим-карты и доступа к мобильному банку, трое - занимались обналичиванием, покупая дорогие товары. Организатор находится в исправительной колонии Липецкой области за совершение другого преступления.
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