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В Якутии объявили траур в связи со смертью первого президента республики
В Якутии объявили траур в связи со смертью первого президента республики - РИА Новости, 05.08.2023
В Якутии объявили траур в связи со смертью первого президента республики
Глава Якутии Айсен Николаев объявил в регионе траур с 5 по 8 августа в связи с кончиной первого президента республики Михаила Николаева, сообщает в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T07:00
2023-08-05T07:00
2023-08-05T07:00
айсен николаев
михаил николаев
республика саха (якутия)
общество
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ЯКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев объявил в регионе траур с 5 по 8 августа в связи с кончиной первого президента республики Михаила Николаева, сообщает в телеграм-канале оперштаб региона. Глава региона сообщил в субботу, что первый президент республики скончался на 86-м году жизни. "Глава Якутии объявил траур 5–8 августа в связи с кончиной первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева", - объявили в оперштабе.
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республика саха (якутия)
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айсен николаев, михаил николаев, республика саха (якутия), общество
Айсен Николаев, Михаил Николаев, Республика Саха (Якутия), Общество
В Якутии объявили траур в связи со смертью первого президента республики
В Якутии объявили трехдневный траур в связи со смертью первого президента республики