https://ria.ru/20230805/yakutiya-1888308877.html

В Якутии объявили траур в связи со смертью первого президента республики

В Якутии объявили траур в связи со смертью первого президента республики - РИА Новости, 05.08.2023

В Якутии объявили траур в связи со смертью первого президента республики

Глава Якутии Айсен Николаев объявил в регионе траур с 5 по 8 августа в связи с кончиной первого президента республики Михаила Николаева, сообщает в... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T07:00

2023-08-05T07:00

2023-08-05T07:00

айсен николаев

михаил николаев

республика саха (якутия)

общество

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ЯКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев объявил в регионе траур с 5 по 8 августа в связи с кончиной первого президента республики Михаила Николаева, сообщает в телеграм-канале оперштаб региона. Глава региона сообщил в субботу, что первый президент республики скончался на 86-м году жизни. "Глава Якутии объявил траур 5–8 августа в связи с кончиной первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева", - объявили в оперштабе.

https://ria.ru/20230805/biografiya-1888306493.html

республика саха (якутия)

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айсен николаев, михаил николаев, республика саха (якутия), общество