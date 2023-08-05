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В Якутии объявили траур в связи со смертью первого президента республики - РИА Новости, 05.08.2023
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07:00 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/yakutiya-1888308877.html
В Якутии объявили траур в связи со смертью первого президента республики
В Якутии объявили траур в связи со смертью первого президента республики - РИА Новости, 05.08.2023
В Якутии объявили траур в связи со смертью первого президента республики
Глава Якутии Айсен Николаев объявил в регионе траур с 5 по 8 августа в связи с кончиной первого президента республики Михаила Николаева, сообщает в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T07:00
2023-08-05T07:00
айсен николаев
михаил николаев
республика саха (якутия)
общество
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ЯКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев объявил в регионе траур с 5 по 8 августа в связи с кончиной первого президента республики Михаила Николаева, сообщает в телеграм-канале оперштаб региона. Глава региона сообщил в субботу, что первый президент республики скончался на 86-м году жизни. "Глава Якутии объявил траур 5–8 августа в связи с кончиной первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева", - объявили в оперштабе.
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айсен николаев, михаил николаев, республика саха (якутия), общество
Айсен Николаев, Михаил Николаев, Республика Саха (Якутия), Общество
В Якутии объявили траур в связи со смертью первого президента республики

В Якутии объявили трехдневный траур в связи со смертью первого президента республики

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Панорама города Якутска. Архивное фото
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ЯКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев объявил в регионе траур с 5 по 8 августа в связи с кончиной первого президента республики Михаила Николаева, сообщает в телеграм-канале оперштаб региона.
Глава региона сообщил в субботу, что первый президент республики скончался на 86-м году жизни.
"Глава Якутии объявил траур 5–8 августа в связи с кончиной первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева", - объявили в оперштабе.
Первый Президент Республики Саха Михаил Ефимович Николаев - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Биография первого президента Якутии Михаила Николаева
05:30
 
Айсен НиколаевМихаил НиколаевРеспублика Саха (Якутия)Общество
 
 
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