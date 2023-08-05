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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 05.08.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье

В подконтрольных Киеву городах Херсон и Запорожье прогремели взрывы, говорится в Telegram-канале "Страна.ua". РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T00:19

2023-08-05T00:19

2023-08-05T00:34

специальная военная операция на украине

херсон

запорожье

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В подконтрольных Киеву городах Херсон и Запорожье прогремели взрывы, говорится в Telegram-канале "Страна.ua"."Сообщают о взрывах на окраинах Запорожья... сообщают о взрывах в Херсоне", — пишет издание.По его данным, в Херсоне уже в третий раз раздаются взрывы, сейчас там также частично исчез свет.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации,на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

херсон

запорожье

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, запорожье, вооруженные силы рф, безопасность