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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:19 05.08.2023 (обновлено: 00:34 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/vzryvy-1888298423.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье - РИА Новости, 05.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье
В подконтрольных Киеву городах Херсон и Запорожье прогремели взрывы, говорится в Telegram-канале "Страна.ua". РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T00:19
2023-08-05T00:34
специальная военная операция на украине
херсон
запорожье
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В подконтрольных Киеву городах Херсон и Запорожье прогремели взрывы, говорится в Telegram-канале "Страна.ua".&quot;Сообщают о взрывах на окраинах Запорожья... сообщают о взрывах в Херсоне&quot;, — пишет издание.По его данным, в Херсоне уже в третий раз раздаются взрывы, сейчас там также частично исчез свет.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации,на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
херсон
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херсон, запорожье, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Запорожье, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье

"Страна.ua": в подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье сообщают о взрывах

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В подконтрольных Киеву городах Херсон и Запорожье прогремели взрывы, говорится в Telegram-канале "Страна.ua".
«

"Сообщают о взрывах на окраинах Запорожья... сообщают о взрывах в Херсоне", — пишет издание.

По его данным, в Херсоне уже в третий раз раздаются взрывы, сейчас там также частично исчез свет.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации,на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонЗапорожьеВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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