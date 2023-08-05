https://ria.ru/20230805/vzryv-1888388051.html

В Париже при взрыве в жилом доме пострадали пять человек, пишут СМИ

В Париже при взрыве в жилом доме пострадали пять человек, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2023

В Париже при взрыве в жилом доме пострадали пять человек, пишут СМИ

Пять человек пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в 18-м округе Парижа, сообщает местное издание Actu. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T20:09

2023-08-05T20:09

2023-08-05T20:09

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ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в 18-м округе Парижа, сообщает местное издание Actu. Отмечается, что около сотни пожарных были направлены на место происшествия, ситуация находится под контролем. Жильцы здания были эвакуированы. "Как сообщила Actu Paris пожарная служба Парижа, взрыв произошел в квартире, расположенной на третьем этаже дома на улице Нор, 26, в 18-м округе Парижа в субботу 5 августа 2023 года примерно в 14.30 (15.30 мск - ред.). По первоначальным данным, пострадали пять человек, причем один находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении издания.Газета Figaro со ссылкой на источник в полиции пишет, что фасад здания был частично разрушен из-за взрыва. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил газете, что причиной взрыва мог стать бытовой инцидент.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция