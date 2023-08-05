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В Париже при взрыве в жилом доме пострадали пять человек, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2023
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20:09 05.08.2023
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В Париже при взрыве в жилом доме пострадали пять человек, пишут СМИ
В Париже при взрыве в жилом доме пострадали пять человек, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2023
В Париже при взрыве в жилом доме пострадали пять человек, пишут СМИ
Пять человек пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в 18-м округе Парижа, сообщает местное издание Actu. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T20:09
2023-08-05T20:09
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ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в 18-м округе Парижа, сообщает местное издание Actu. Отмечается, что около сотни пожарных были направлены на место происшествия, ситуация находится под контролем. Жильцы здания были эвакуированы. &quot;Как сообщила Actu Paris пожарная служба Парижа, взрыв произошел в квартире, расположенной на третьем этаже дома на улице Нор, 26, в 18-м округе Парижа в субботу 5 августа 2023 года примерно в 14.30 (15.30 мск - ред.). По первоначальным данным, пострадали пять человек, причем один находится в тяжелом состоянии&quot;, - говорится в сообщении издания.Газета Figaro со ссылкой на источник в полиции пишет, что фасад здания был частично разрушен из-за взрыва. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил газете, что причиной взрыва мог стать бытовой инцидент.
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
В Париже при взрыве в жилом доме пострадали пять человек, пишут СМИ

Actu: при взрыве в многоквартирном доме в 18-м округе Парижа пострадали пять человек

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Ирина Калашников
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в 18-м округе Парижа, сообщает местное издание Actu.
Отмечается, что около сотни пожарных были направлены на место происшествия, ситуация находится под контролем. Жильцы здания были эвакуированы.
«

"Как сообщила Actu Paris пожарная служба Парижа, взрыв произошел в квартире, расположенной на третьем этаже дома на улице Нор, 26, в 18-м округе Парижа в субботу 5 августа 2023 года примерно в 14.30 (15.30 мск - ред.). По первоначальным данным, пострадали пять человек, причем один находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении издания.

Газета Figaro со ссылкой на источник в полиции пишет, что фасад здания был частично разрушен из-за взрыва. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил газете, что причиной взрыва мог стать бытовой инцидент.
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