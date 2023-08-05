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ВС России уничтожили до 140 украинских военных на Купянском направлении
ВС России уничтожили до 140 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 05.08.2023
ВС России уничтожили до 140 украинских военных на Купянском направлении
На купянском направлении войска Украины потеряли за сутки до 140 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:44
2023-08-05T13:44
2023-08-05T13:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На купянском направлении войска Украины потеряли за сутки до 140 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - сказали в ведомстве. В районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области, уточнили в Минобороны, успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
https://ria.ru/20230805/novoselovskoe-1888342266.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВС России уничтожили до 140 украинских военных на Купянском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 140 украинских военных на Купянском направлении