https://ria.ru/20230805/voennye-1888344629.html

ВС России уничтожили до 140 украинских военных на Купянском направлении

ВС России уничтожили до 140 украинских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 05.08.2023

ВС России уничтожили до 140 украинских военных на Купянском направлении

На купянском направлении войска Украины потеряли за сутки до 140 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:44

2023-08-05T13:44

2023-08-05T13:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На купянском направлении войска Украины потеряли за сутки до 140 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - сказали в ведомстве. В районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области, уточнили в Минобороны, успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

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харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область