Франция пока не собирается выводить своих военных из Нигера, заявили в МИД
Глава МИД Колонна: Франция пока не будет выводить военных из Нигера после госпереворота
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Вопрос вывода военных Франции из Нигера, где произошел государственный переворот, не стоит на повестке дня, заявила в субботу глава французского МИД Катрин Колонна.
В четверг Франция завершила эвакуацию из Нигера своих граждан, а также граждан 50 других государств, включая США. Всего было эвакуировано более тысячи человек.
"Нет, это, очевидно, не стоит на повестке дня", - сказала она в эфире радиостанции Franceinfo, отвечая на вопрос о возможном уходе французских войск из африканской страны.
Всего в Нигере находится 1,5 тысячи французских военнослужащих.
По словам министра, контингент Франции находится на территории Нигера "по просьбе законных властей страны на основании подписанных соглашений" для оказания помощи в борьбе с терроризмом. Колонна добавила, что Париж будет признавать решения, принятые исключительно избранным президентом Мохамедом Базумом, а не путчистами.
Ранее мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о денонсации военных соглашений с Францией.
Глава МИД также заявила, что в настоящий момент ситуация в плане безопасности для французских военных в Нигере "спокойная", и отметила важность того, чтобы так продолжалось и дальше.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".