https://ria.ru/20230805/voennye-1888338106.html

Франция пока не собирается выводить своих военных из Нигера, заявили в МИД

Франция пока не собирается выводить своих военных из Нигера, заявили в МИД - РИА Новости, 05.08.2023

Франция пока не собирается выводить своих военных из Нигера, заявили в МИД

Вопрос вывода военных Франции из Нигера, где произошел государственный переворот, не стоит на повестке дня, заявила в субботу глава французского МИД Катрин... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T12:40

2023-08-05T12:40

2023-08-05T12:40

в мире

нигер

франция

катрин колонна

переворот в нигере — 2023

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ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Вопрос вывода военных Франции из Нигера, где произошел государственный переворот, не стоит на повестке дня, заявила в субботу глава французского МИД Катрин Колонна. В четверг Франция завершила эвакуацию из Нигера своих граждан, а также граждан 50 других государств, включая США. Всего было эвакуировано более тысячи человек. "Нет, это, очевидно, не стоит на повестке дня", - сказала она в эфире радиостанции Franceinfo, отвечая на вопрос о возможном уходе французских войск из африканской страны. Всего в Нигере находится 1,5 тысячи французских военнослужащих. По словам министра, контингент Франции находится на территории Нигера "по просьбе законных властей страны на основании подписанных соглашений" для оказания помощи в борьбе с терроризмом. Колонна добавила, что Париж будет признавать решения, принятые исключительно избранным президентом Мохамедом Базумом, а не путчистами. Ранее мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Глава МИД также заявила, что в настоящий момент ситуация в плане безопасности для французских военных в Нигере "спокойная", и отметила важность того, чтобы так продолжалось и дальше. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230805/niger-1888329315.html

https://ria.ru/20230804/niger-1888282624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нигер, франция, катрин колонна, переворот в нигере — 2023