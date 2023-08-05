Рейтинг@Mail.ru
Франция пока не собирается выводить своих военных из Нигера, заявили в МИД - РИА Новости, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/voennye-1888338106.html
Франция пока не собирается выводить своих военных из Нигера, заявили в МИД
Франция пока не собирается выводить своих военных из Нигера, заявили в МИД - РИА Новости, 05.08.2023
Франция пока не собирается выводить своих военных из Нигера, заявили в МИД
Вопрос вывода военных Франции из Нигера, где произошел государственный переворот, не стоит на повестке дня, заявила в субботу глава французского МИД Катрин... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T12:40
2023-08-05T12:40
в мире
нигер
франция
катрин колонна
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_28f143261ea2028fb96782b9c6cda99c.jpg
ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Вопрос вывода военных Франции из Нигера, где произошел государственный переворот, не стоит на повестке дня, заявила в субботу глава французского МИД Катрин Колонна. В четверг Франция завершила эвакуацию из Нигера своих граждан, а также граждан 50 других государств, включая США. Всего было эвакуировано более тысячи человек. "Нет, это, очевидно, не стоит на повестке дня", - сказала она в эфире радиостанции Franceinfo, отвечая на вопрос о возможном уходе французских войск из африканской страны. Всего в Нигере находится 1,5 тысячи французских военнослужащих. По словам министра, контингент Франции находится на территории Нигера "по просьбе законных властей страны на основании подписанных соглашений" для оказания помощи в борьбе с терроризмом. Колонна добавила, что Париж будет признавать решения, принятые исключительно избранным президентом Мохамедом Базумом, а не путчистами. Ранее мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Глава МИД также заявила, что в настоящий момент ситуация в плане безопасности для французских военных в Нигере "спокойная", и отметила важность того, чтобы так продолжалось и дальше. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230805/niger-1888329315.html
https://ria.ru/20230804/niger-1888282624.html
нигер
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_253cb370a018f8b3e2450cf453966d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, франция, катрин колонна, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Катрин Колонна, Переворот в Нигере — 2023
Франция пока не собирается выводить своих военных из Нигера, заявили в МИД

Глава МИД Колонна: Франция пока не будет выводить военных из Нигера после госпереворота

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Вопрос вывода военных Франции из Нигера, где произошел государственный переворот, не стоит на повестке дня, заявила в субботу глава французского МИД Катрин Колонна.
В четверг Франция завершила эвакуацию из Нигера своих граждан, а также граждан 50 других государств, включая США. Всего было эвакуировано более тысячи человек.
"Нет, это, очевидно, не стоит на повестке дня", - сказала она в эфире радиостанции Franceinfo, отвечая на вопрос о возможном уходе французских войск из африканской страны.
Всего в Нигере находится 1,5 тысячи французских военнослужащих.
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Новый начальник генштаба Нигера проходил подготовку в США, пишут СМИ
Вчера, 11:16
По словам министра, контингент Франции находится на территории Нигера "по просьбе законных властей страны на основании подписанных соглашений" для оказания помощи в борьбе с терроризмом. Колонна добавила, что Париж будет признавать решения, принятые исключительно избранным президентом Мохамедом Базумом, а не путчистами.
Ранее мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о денонсации военных соглашений с Францией.
Глава МИД также заявила, что в настоящий момент ситуация в плане безопасности для французских военных в Нигере "спокойная", и отметила важность того, чтобы так продолжалось и дальше.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
ЭКОВАС разработало план возможного военного вмешательства в Нигере
4 августа, 20:29
 
В миреНигерФранцияКатрин КолоннаПереворот в Нигере — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала