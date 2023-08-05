https://ria.ru/20230805/voda-1888341618.html

В метро Москвы начали раздавать бесплатную воду из-за жары

В метро Москвы начали раздавать бесплатную воду из-за жары - РИА Новости, 05.08.2023

В метро Москвы начали раздавать бесплатную воду из-за жары

Бутылки с бесплатной водой начали раздавать сотрудники столичного департамента транспорта на станциях метро, автовокзалах и автостанциях Москвы, сообщается в... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:15

2023-08-05T13:15

2023-08-05T13:15

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москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бутылки с бесплатной водой начали раздавать сотрудники столичного департамента транспорта на станциях метро, автовокзалах и автостанциях Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Выходные очень жаркие, поэтому мы продолжаем раздавать воду в метро на станциях "Выхино" (Таганско-Краснопресненская линия), "Фили" (Филевская линия), "Измайловская" (Арбатско-Покровская линия), "Технопарк" (Замоскворецкая линия), "Студенческая" (Филевская линия), "Кутузовская" (Филевская линия), "Багратионовская" (Филевская линия), "Филевский парк" (Филевская линия), "Пионерская" (Филевская линия), "Кунцевская" (Филевская линия)", - говорится в сообщении. Кроме того, воду можно получить на следующих автовокзалах и автостанциях: Саларьево, Северные Ворота, Центральный, Южные Ворота, Варшавская и Орехово. Уточняется, что раздают воду около метро на трамвайных остановках. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, список мест может быть расширен.

https://ria.ru/20230805/pogoda-1888320782.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московский метрополитен