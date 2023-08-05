В метро Москвы начали раздавать бесплатную воду из-за жары
На некоторых станциях метро Москвы начали раздавать бутылки с бесплатной водой из-за жары
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую раздают при входе на станции
Пассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую раздают при входе на станции. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бутылки с бесплатной водой начали раздавать сотрудники столичного департамента транспорта на станциях метро, автовокзалах и автостанциях Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Выходные очень жаркие, поэтому мы продолжаем раздавать воду в метро на станциях "Выхино" (Таганско-Краснопресненская линия), "Фили" (Филевская линия), "Измайловская" (Арбатско-Покровская линия), "Технопарк" (Замоскворецкая линия), "Студенческая" (Филевская линия), "Кутузовская" (Филевская линия), "Багратионовская" (Филевская линия), "Филевский парк" (Филевская линия), "Пионерская" (Филевская линия), "Кунцевская" (Филевская линия)", - говорится в сообщении.
Кроме того, воду можно получить на следующих автовокзалах и автостанциях: Саларьево, Северные Ворота, Центральный, Южные Ворота, Варшавская и Орехово. Уточняется, что раздают воду около метро на трамвайных остановках. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, список мест может быть расширен.