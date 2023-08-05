Рейтинг@Mail.ru
В метро Москвы начали раздавать бесплатную воду из-за жары - РИА Новости, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/voda-1888341618.html
В метро Москвы начали раздавать бесплатную воду из-за жары
В метро Москвы начали раздавать бесплатную воду из-за жары - РИА Новости, 05.08.2023
В метро Москвы начали раздавать бесплатную воду из-за жары
Бутылки с бесплатной водой начали раздавать сотрудники столичного департамента транспорта на станциях метро, автовокзалах и автостанциях Москвы, сообщается в... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:15
2023-08-05T13:15
погода
москва
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144953/66/1449536699_0:207:2908:1843_1920x0_80_0_0_232262b98b2f73fe1f375f976d675b5f.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бутылки с бесплатной водой начали раздавать сотрудники столичного департамента транспорта на станциях метро, автовокзалах и автостанциях Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Выходные очень жаркие, поэтому мы продолжаем раздавать воду в метро на станциях "Выхино" (Таганско-Краснопресненская линия), "Фили" (Филевская линия), "Измайловская" (Арбатско-Покровская линия), "Технопарк" (Замоскворецкая линия), "Студенческая" (Филевская линия), "Кутузовская" (Филевская линия), "Багратионовская" (Филевская линия), "Филевский парк" (Филевская линия), "Пионерская" (Филевская линия), "Кунцевская" (Филевская линия)", - говорится в сообщении. Кроме того, воду можно получить на следующих автовокзалах и автостанциях: Саларьево, Северные Ворота, Центральный, Южные Ворота, Варшавская и Орехово. Уточняется, что раздают воду около метро на трамвайных остановках. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, список мест может быть расширен.
https://ria.ru/20230805/pogoda-1888320782.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144953/66/1449536699_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_4730869086a81d571c6d78569a5b4309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, москва, московский метрополитен
Погода, Москва, Московский метрополитен
В метро Москвы начали раздавать бесплатную воду из-за жары

На некоторых станциях метро Москвы начали раздавать бутылки с бесплатной водой из-за жары

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую раздают при входе на станции
Пассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую раздают при входе на станции - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Пассажиры Московского метрополитена с питьевой водой, которую раздают при входе на станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бутылки с бесплатной водой начали раздавать сотрудники столичного департамента транспорта на станциях метро, автовокзалах и автостанциях Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Выходные очень жаркие, поэтому мы продолжаем раздавать воду в метро на станциях "Выхино" (Таганско-Краснопресненская линия), "Фили" (Филевская линия), "Измайловская" (Арбатско-Покровская линия), "Технопарк" (Замоскворецкая линия), "Студенческая" (Филевская линия), "Кутузовская" (Филевская линия), "Багратионовская" (Филевская линия), "Филевский парк" (Филевская линия), "Пионерская" (Филевская линия), "Кунцевская" (Филевская линия)", - говорится в сообщении.
Кроме того, воду можно получить на следующих автовокзалах и автостанциях: Саларьево, Северные Ворота, Центральный, Южные Ворота, Варшавская и Орехово. Уточняется, что раздают воду около метро на трамвайных остановках. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, список мест может быть расширен.
Фонтаны в сквере в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре
Вчера, 09:39
 
ПогодаМоскваМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала