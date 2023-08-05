https://ria.ru/20230805/vagony-1888394050.html

В Гагаузии сошли с рельсов шесть вагонов грузового состава

В Гагаузии сошли с рельсов шесть вагонов грузового состава - РИА Новости, 05.08.2023

В Гагаузии сошли с рельсов шесть вагонов грузового состава

Шесть вагонов с зерном грузового поезда сошли с рельсов в Гагаузии на юге Молдавии, сообщила пресс-служба предприятия "Железные дороги Молдовы" (ЖДМ). РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T21:04

2023-08-05T21:04

2023-08-05T21:26

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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Шесть вагонов с зерном грузового поезда сошли с рельсов в Гагаузии на юге Молдавии, сообщила пресс-служба предприятия "Железные дороги Молдовы" (ЖДМ)."Вечером на железнодорожном участке Кульма - Чадыр- Лунга произошло железнодорожное происшествие, в результате которого шесть вагонов, груженных зерном, отцепились и сошли с рельсов. Предварительная причина инцидента – экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность. Поезд с 61 товарным вагоном двигался со станции Басарабяска в порт Рени (Украина)", - сообщили журналистам в Кишиневе в пресс-службе ЖДМ.Отмечается, что на месте происшествия находятся команды спасателей и полиция.Все обстоятельства аварии уточняются. О жертвах и пострадавших информация не поступала.

https://ria.ru/20230805/poezd-1888390808.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гагаузия, молдавия, в мире