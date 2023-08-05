https://ria.ru/20230805/vagony-1888394050.html
В Гагаузии сошли с рельсов шесть вагонов грузового состава
В Гагаузии сошли с рельсов шесть вагонов грузового состава - РИА Новости, 05.08.2023
В Гагаузии сошли с рельсов шесть вагонов грузового состава
Шесть вагонов с зерном грузового поезда сошли с рельсов в Гагаузии на юге Молдавии, сообщила пресс-служба предприятия "Железные дороги Молдовы" (ЖДМ). РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T21:04
2023-08-05T21:04
2023-08-05T21:26
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Шесть вагонов с зерном грузового поезда сошли с рельсов в Гагаузии на юге Молдавии, сообщила пресс-служба предприятия "Железные дороги Молдовы" (ЖДМ)."Вечером на железнодорожном участке Кульма - Чадыр- Лунга произошло железнодорожное происшествие, в результате которого шесть вагонов, груженных зерном, отцепились и сошли с рельсов. Предварительная причина инцидента – экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность. Поезд с 61 товарным вагоном двигался со станции Басарабяска в порт Рени (Украина)", - сообщили журналистам в Кишиневе в пресс-службе ЖДМ.Отмечается, что на месте происшествия находятся команды спасателей и полиция.Все обстоятельства аварии уточняются. О жертвах и пострадавших информация не поступала.
https://ria.ru/20230805/poezd-1888390808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагаузия, молдавия, в мире
Гагаузия, Молдавия, В мире
В Гагаузии сошли с рельсов шесть вагонов грузового состава
В Гагаузии шесть груженных зерном вагонов отцепились от товарного поезда и сошли с рельсов