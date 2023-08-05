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В Гагаузии сошли с рельсов шесть вагонов грузового состава - РИА Новости, 05.08.2023
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21:04 05.08.2023 (обновлено: 21:26 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/vagony-1888394050.html
В Гагаузии сошли с рельсов шесть вагонов грузового состава
В Гагаузии сошли с рельсов шесть вагонов грузового состава - РИА Новости, 05.08.2023
В Гагаузии сошли с рельсов шесть вагонов грузового состава
Шесть вагонов с зерном грузового поезда сошли с рельсов в Гагаузии на юге Молдавии, сообщила пресс-служба предприятия "Железные дороги Молдовы" (ЖДМ). РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T21:04
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гагаузия
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Шесть вагонов с зерном грузового поезда сошли с рельсов в Гагаузии на юге Молдавии, сообщила пресс-служба предприятия "Железные дороги Молдовы" (ЖДМ).&quot;Вечером на железнодорожном участке Кульма - Чадыр- Лунга произошло железнодорожное происшествие, в результате которого шесть вагонов, груженных зерном, отцепились и сошли с рельсов. Предварительная причина инцидента – экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность. Поезд с 61 товарным вагоном двигался со станции Басарабяска в порт Рени (Украина)&quot;, - сообщили журналистам в Кишиневе в пресс-службе ЖДМ.Отмечается, что на месте происшествия находятся команды спасателей и полиция.Все обстоятельства аварии уточняются. О жертвах и пострадавших информация не поступала.
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гагаузия, молдавия, в мире
Гагаузия, Молдавия, В мире
В Гагаузии сошли с рельсов шесть вагонов грузового состава

В Гагаузии шесть груженных зерном вагонов отцепились от товарного поезда и сошли с рельсов

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Железнодорожные пути. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Шесть вагонов с зерном грузового поезда сошли с рельсов в Гагаузии на юге Молдавии, сообщила пресс-служба предприятия "Железные дороги Молдовы" (ЖДМ).
«

"Вечером на железнодорожном участке Кульма - Чадыр- Лунга произошло железнодорожное происшествие, в результате которого шесть вагонов, груженных зерном, отцепились и сошли с рельсов. Предварительная причина инцидента – экстремально высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность. Поезд с 61 товарным вагоном двигался со станции Басарабяска в порт Рени (Украина)", - сообщили журналистам в Кишиневе в пресс-службе ЖДМ.

Отмечается, что на месте происшествия находятся команды спасателей и полиция.
Все обстоятельства аварии уточняются. О жертвах и пострадавших информация не поступала.
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