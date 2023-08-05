https://ria.ru/20230805/ukraina-1888359139.html

Депутат Рады Дубинский заявил об обыске у его помощника

Депутат Рады Дубинский заявил об обыске у его помощника - РИА Новости, 05.08.2023

Депутат Рады Дубинский заявил об обыске у его помощника

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сообщил в своем телеграм-канале, что в субботу сотрудники службы безопасности Украины проводят... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T16:00

2023-08-05T16:00

2023-08-05T16:01

в мире

украина

сша

александр дубинский

хантер байден

петр порошенко

служба безопасности украины

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сообщил в своем телеграм-канале, что в субботу сотрудники службы безопасности Украины проводят несанкционированный обыск у его помощника, политик уверен, что таким образом власти страны пытаются оказать на него давление. "Подтверждаю, что (Владимир - ред.) Зеленский и (руководитель офиса Зеленского Андрей - ред.) Ермак в попытке не дать распространить информацию о своем участии в подготовке публикации пленок Байден - Порошенко и последующей их легализации через следственную комиссию Верховной рады дали команду СБУ и ГБР (госбюро расследований - ред.) продолжать давление на меня и моих помощников", - написал Дубинский. По его словам, в субботу опергруппой СБУ и ГБР предпринята попытка несанкционированного обыска у одного из его помощников. Сам Дубинский направляется на место с адвокатом. Депутат добавил, что "основной целью несанкционированных обысков", ранее проведенных дома у него самого, был поиск и изъятие протокола допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). "Я дал детальные свидетельские показания, в которых указал на причастность высших должностных лиц страны к организации пресс-конференций Деркача, на которых были опубликованы записи разговоров Байден - Порошенко", - добавил он. В 2020 году депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые могут свидетельствовать о влиянии последнего на власти Украины. Также парламентарий обнародовал факты коррупции сына Байдена Хантера, работавшего в украинской компании Burisma. Сын действующего президента США Хантер Байден заработал более 5,5 миллиона долларов, в том числе в украинской компании Burisma, за два года, когда он допустил неуплату налогов и находился в алкогольно-наркотическом угаре, следует из его договоренностей с американской прокуратурой.

https://ria.ru/20230707/upts-1882770536.html

https://ria.ru/20230620/avtor-1879436514.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, александр дубинский, хантер байден, петр порошенко, служба безопасности украины, верховная рада украины