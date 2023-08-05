Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады Дубинский заявил об обыске у его помощника - РИА Новости, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 05.08.2023 (обновлено: 16:01 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/ukraina-1888359139.html
Депутат Рады Дубинский заявил об обыске у его помощника
Депутат Рады Дубинский заявил об обыске у его помощника - РИА Новости, 05.08.2023
Депутат Рады Дубинский заявил об обыске у его помощника
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сообщил в своем телеграм-канале, что в субботу сотрудники службы безопасности Украины проводят... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T16:00
2023-08-05T16:01
в мире
украина
сша
александр дубинский
хантер байден
петр порошенко
служба безопасности украины
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сообщил в своем телеграм-канале, что в субботу сотрудники службы безопасности Украины проводят несанкционированный обыск у его помощника, политик уверен, что таким образом власти страны пытаются оказать на него давление. "Подтверждаю, что (Владимир - ред.) Зеленский и (руководитель офиса Зеленского Андрей - ред.) Ермак в попытке не дать распространить информацию о своем участии в подготовке публикации пленок Байден - Порошенко и последующей их легализации через следственную комиссию Верховной рады дали команду СБУ и ГБР (госбюро расследований - ред.) продолжать давление на меня и моих помощников", - написал Дубинский. По его словам, в субботу опергруппой СБУ и ГБР предпринята попытка несанкционированного обыска у одного из его помощников. Сам Дубинский направляется на место с адвокатом. Депутат добавил, что "основной целью несанкционированных обысков", ранее проведенных дома у него самого, был поиск и изъятие протокола допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). "Я дал детальные свидетельские показания, в которых указал на причастность высших должностных лиц страны к организации пресс-конференций Деркача, на которых были опубликованы записи разговоров Байден - Порошенко", - добавил он. В 2020 году депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые могут свидетельствовать о влиянии последнего на власти Украины. Также парламентарий обнародовал факты коррупции сына Байдена Хантера, работавшего в украинской компании Burisma. Сын действующего президента США Хантер Байден заработал более 5,5 миллиона долларов, в том числе в украинской компании Burisma, за два года, когда он допустил неуплату налогов и находился в алкогольно-наркотическом угаре, следует из его договоренностей с американской прокуратурой.
https://ria.ru/20230707/upts-1882770536.html
https://ria.ru/20230620/avtor-1879436514.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, александр дубинский, хантер байден, петр порошенко, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Александр Дубинский, Хантер Байден, Петр Порошенко, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Депутат Рады Дубинский заявил об обыске у его помощника

Депутат Рады Дубинский заявил, что СБУ по заказу властей проводит обыск у его помощника

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сообщил в своем телеграм-канале, что в субботу сотрудники службы безопасности Украины проводят несанкционированный обыск у его помощника, политик уверен, что таким образом власти страны пытаются оказать на него давление.
"Подтверждаю, что (Владимир - ред.) Зеленский и (руководитель офиса Зеленского Андрей - ред.) Ермак в попытке не дать распространить информацию о своем участии в подготовке публикации пленок Байден - Порошенко и последующей их легализации через следственную комиссию Верховной рады дали команду СБУ и ГБР (госбюро расследований - ред.) продолжать давление на меня и моих помощников", - написал Дубинский.
Сотрудник Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
СБУ задержала настоятеля храма канонической УПЦ в Киевской области
7 июля, 12:45
По его словам, в субботу опергруппой СБУ и ГБР предпринята попытка несанкционированного обыска у одного из его помощников. Сам Дубинский направляется на место с адвокатом. Депутат добавил, что "основной целью несанкционированных обысков", ранее проведенных дома у него самого, был поиск и изъятие протокола допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).
"Я дал детальные свидетельские показания, в которых указал на причастность высших должностных лиц страны к организации пресс-конференций Деркача, на которых были опубликованы записи разговоров Байден - Порошенко", - добавил он.
В 2020 году депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые могут свидетельствовать о влиянии последнего на власти Украины. Также парламентарий обнародовал факты коррупции сына Байдена Хантера, работавшего в украинской компании Burisma.
Сын действующего президента США Хантер Байден заработал более 5,5 миллиона долларов, в том числе в украинской компании Burisma, за два года, когда он допустил неуплату налогов и находился в алкогольно-наркотическом угаре, следует из его договоренностей с американской прокуратурой.
Сергей Савчук - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
СБУ заочно обвинила внештатного автора РИА Новости
20 июня, 19:35
 
В миреУкраинаСШААлександр ДубинскийХантер БайденПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала