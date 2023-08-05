Депутат Рады Дубинский заявил об обыске у его помощника
Депутат Рады Дубинский заявил, что СБУ по заказу властей проводит обыск у его помощника
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сообщил в своем телеграм-канале, что в субботу сотрудники службы безопасности Украины проводят несанкционированный обыск у его помощника, политик уверен, что таким образом власти страны пытаются оказать на него давление.
"Подтверждаю, что (Владимир - ред.) Зеленский и (руководитель офиса Зеленского Андрей - ред.) Ермак в попытке не дать распространить информацию о своем участии в подготовке публикации пленок Байден - Порошенко и последующей их легализации через следственную комиссию Верховной рады дали команду СБУ и ГБР (госбюро расследований - ред.) продолжать давление на меня и моих помощников", - написал Дубинский.
По его словам, в субботу опергруппой СБУ и ГБР предпринята попытка несанкционированного обыска у одного из его помощников. Сам Дубинский направляется на место с адвокатом. Депутат добавил, что "основной целью несанкционированных обысков", ранее проведенных дома у него самого, был поиск и изъятие протокола допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).
"Я дал детальные свидетельские показания, в которых указал на причастность высших должностных лиц страны к организации пресс-конференций Деркача, на которых были опубликованы записи разговоров Байден - Порошенко", - добавил он.
В 2020 году депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и Джо Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые могут свидетельствовать о влиянии последнего на власти Украины. Также парламентарий обнародовал факты коррупции сына Байдена Хантера, работавшего в украинской компании Burisma.
Сын действующего президента США Хантер Байден заработал более 5,5 миллиона долларов, в том числе в украинской компании Burisma, за два года, когда он допустил неуплату налогов и находился в алкогольно-наркотическом угаре, следует из его договоренностей с американской прокуратурой.