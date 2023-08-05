На Украине раскрыли канал вывоза уклонистов за границу
На Украине раскрыли организованный военкоматом канал вывоза уклонистов за границу
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли канал незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу, организаторами схемы оказались чиновник киевской городской государственной администрации (КГГА) и начальник одного из районных военкоматов столицы, сообщили в офисе украинского генпрокурора.
"Разоблачен начальник Голосеевского военкомата (в Киеве - ред.), который вместе с руководителем отдела КГГА за деньги переправлял военнообязанных через границу", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Сообщается, что обвинение по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" предъявлено начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Киеве (военкомата) и начальнику управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ, также занимающему должность начальника отдела в КГГА.
Мужчины, по данным следствия, организовали выезд из страны трех граждан, сумма "вознаграждения" составила 30 тысяч долларов. В настоящее время в отношении военкома решается вопрос избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.
По данным ведомства, для чиновника КГГА суд избрал меру пресечения содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме свыше 1,8 миллиона гривен (более 49 тысяч долларов). Имена подозреваемых в ведомстве не называют.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в конце июля, действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября.