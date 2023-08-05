https://ria.ru/20230805/uklonisty-1888338836.html

На Украине раскрыли канал вывоза уклонистов за границу

На Украине раскрыли канал вывоза уклонистов за границу - РИА Новости, 05.08.2023

На Украине раскрыли канал вывоза уклонистов за границу

Украинские правоохранители раскрыли канал незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу, организаторами схемы оказались чиновник киевской городской... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T12:49

2023-08-05T12:49

2023-08-05T12:49

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киев

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли канал незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу, организаторами схемы оказались чиновник киевской городской государственной администрации (КГГА) и начальник одного из районных военкоматов столицы, сообщили в офисе украинского генпрокурора. "Разоблачен начальник Голосеевского военкомата (в Киеве - ред.), который вместе с руководителем отдела КГГА за деньги переправлял военнообязанных через границу", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Сообщается, что обвинение по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" предъявлено начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Киеве (военкомата) и начальнику управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ, также занимающему должность начальника отдела в КГГА. Мужчины, по данным следствия, организовали выезд из страны трех граждан, сумма "вознаграждения" составила 30 тысяч долларов. В настоящее время в отношении военкома решается вопрос избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности. По данным ведомства, для чиновника КГГА суд избрал меру пресечения содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме свыше 1,8 миллиона гривен (более 49 тысяч долларов). Имена подозреваемых в ведомстве не называют. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в конце июля, действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября.

https://ria.ru/20230804/uklonisty-1888295806.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киев