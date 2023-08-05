https://ria.ru/20230805/udobreniya-1888315145.html

В Сьерра-Леоне хотят получить удобрения из России, заявил посол

В Сьерра-Леоне хотят получить удобрения из России, заявил посол - РИА Новости, 05.08.2023

В Сьерра-Леоне хотят получить удобрения из России, заявил посол

Фритаун хотел бы получать российские удобрения, но не обязательно на безвозмездной основе, заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T08:33

2023-08-05T08:33

2023-08-05T08:33

экономика

россия

сьерра-леоне

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фритаун хотел бы получать российские удобрения, но не обязательно на безвозмездной основе, заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. "Нельзя говорить о продовольственной безопасности без удобрений. Россия предложила поставить их некоторым африканским странам безвозмездно. В Сьерра-Леоне так же хотели бы получить удобрения, если не бесплатно, то хотя бы в рамках делового сотрудничества", – сказал Йонгаво. Он отметил, что в РФ производят одни из лучших удобрений в мире, Фритауну они нужны. "Мы бы хотели обсудить это с Россией", - сказал посол. Отвечая на вопрос об оценке Фритауном невыполнения меморандума "Россия-ООН", он заявил, что продовольственная безопасность, в частности, проблема зерновых затрагивает интересы беднейших стран и мира в целом. "Мы призываем все стороны придерживаться договоренностей", - подчеркнул Йонгаво. "Если продовольственные товары не экспортируются, это приводит к росту цен. Санкции тоже оказывают на них влияние", - сказал посол. В частности, он отметил, что Сьерра-Леоне испытывает нарушения поставок продовольствия. "Если есть перебои в транспортировке морем, это негативно сказывается на таких странах как Сьерра-Леоне. Они приводят к росту цен", - заявил Йонгаво. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

https://ria.ru/20230801/postavki-1887697618.html

https://ria.ru/20230730/udobreniya-1887131989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сьерра-леоне, турция, владимир путин, оон, форум "россия — африка"