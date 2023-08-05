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В Сьерра-Леоне хотят получить удобрения из России, заявил посол - РИА Новости, 05.08.2023
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08:33 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/udobreniya-1888315145.html
В Сьерра-Леоне хотят получить удобрения из России, заявил посол
В Сьерра-Леоне хотят получить удобрения из России, заявил посол - РИА Новости, 05.08.2023
В Сьерра-Леоне хотят получить удобрения из России, заявил посол
Фритаун хотел бы получать российские удобрения, но не обязательно на безвозмездной основе, заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:33
2023-08-05T08:33
экономика
россия
сьерра-леоне
турция
владимир путин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фритаун хотел бы получать российские удобрения, но не обязательно на безвозмездной основе, заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. "Нельзя говорить о продовольственной безопасности без удобрений. Россия предложила поставить их некоторым африканским странам безвозмездно. В Сьерра-Леоне так же хотели бы получить удобрения, если не бесплатно, то хотя бы в рамках делового сотрудничества", – сказал Йонгаво. Он отметил, что в РФ производят одни из лучших удобрений в мире, Фритауну они нужны. "Мы бы хотели обсудить это с Россией", - сказал посол. Отвечая на вопрос об оценке Фритауном невыполнения меморандума "Россия-ООН", он заявил, что продовольственная безопасность, в частности, проблема зерновых затрагивает интересы беднейших стран и мира в целом. "Мы призываем все стороны придерживаться договоренностей", - подчеркнул Йонгаво. "Если продовольственные товары не экспортируются, это приводит к росту цен. Санкции тоже оказывают на них влияние", - сказал посол. В частности, он отметил, что Сьерра-Леоне испытывает нарушения поставок продовольствия. "Если есть перебои в транспортировке морем, это негативно сказывается на таких странах как Сьерра-Леоне. Они приводят к росту цен", - заявил Йонгаво. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
https://ria.ru/20230801/postavki-1887697618.html
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экономика, россия, сьерра-леоне, турция, владимир путин, оон, форум "россия — африка"
Экономика, Россия, Сьерра-Леоне, Турция, Владимир Путин, ООН, Форум "Россия — Африка"
В Сьерра-Леоне хотят получить удобрения из России, заявил посол

Посол Йонгаво: Сьерра-Леоне хочет получать удобрения из России и не обязательно бесплатно

© Фото : Embassy of the Republic of Sierra Leone in MoscowПосол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво
Посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : Embassy of the Republic of Sierra Leone in Moscow
Посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фритаун хотел бы получать российские удобрения, но не обязательно на безвозмездной основе, заявил РИА Новости посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво.
"Нельзя говорить о продовольственной безопасности без удобрений. Россия предложила поставить их некоторым африканским странам безвозмездно. В Сьерра-Леоне так же хотели бы получить удобрения, если не бесплатно, то хотя бы в рамках делового сотрудничества", – сказал Йонгаво.
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Он отметил, что в РФ производят одни из лучших удобрений в мире, Фритауну они нужны.
"Мы бы хотели обсудить это с Россией", - сказал посол.
Отвечая на вопрос об оценке Фритауном невыполнения меморандума "Россия-ООН", он заявил, что продовольственная безопасность, в частности, проблема зерновых затрагивает интересы беднейших стран и мира в целом.
"Мы призываем все стороны придерживаться договоренностей", - подчеркнул Йонгаво.
«
"Если продовольственные товары не экспортируются, это приводит к росту цен. Санкции тоже оказывают на них влияние", - сказал посол.
В частности, он отметил, что Сьерра-Леоне испытывает нарушения поставок продовольствия.
"Если есть перебои в транспортировке морем, это негативно сказывается на таких странах как Сьерра-Леоне. Они приводят к росту цен", - заявил Йонгаво.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
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