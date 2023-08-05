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"Все исчезнет". Зеленского предупредили о разрушительном ударе по Киеву
"Все исчезнет". Зеленского предупредили о разрушительном ударе по Киеву - РИА Новости, 05.08.2023
"Все исчезнет". Зеленского предупредили о разрушительном ударе по Киеву
Российская армия уничтожит стратегические военные цели в Киеве, если украинское руководство продолжит террористические атаки, заявил бывший разведчик... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T18:52
2023-08-05T18:52
2023-08-05T18:52
политика
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская армия уничтожит стратегические военные цели в Киеве, если украинское руководство продолжит террористические атаки, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Россия ответит по легитимным военным целям, в частности, командным пунктам Украины, если Киев продолжит (теракты. — Прим. ред.)", — спрогнозировал эксперт.По его оценке, украинская столица лишится ключевой энергетической инфраструктуры и других ключевых объектов исключительно по вине близорукой политики своего президента Владимира Зеленского.Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити".
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политика, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы сша
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США
"Все исчезнет". Зеленского предупредили о разрушительном ударе по Киеву
Экс-разведчик Риттер: Россия нанесет разрушительный удар по стратегическим целям в Киеве