https://ria.ru/20230805/udar-1888379165.html

"Все исчезнет". Зеленского предупредили о разрушительном ударе по Киеву

"Все исчезнет". Зеленского предупредили о разрушительном ударе по Киеву - РИА Новости, 05.08.2023

"Все исчезнет". Зеленского предупредили о разрушительном ударе по Киеву

Российская армия уничтожит стратегические военные цели в Киеве, если украинское руководство продолжит террористические атаки, заявил бывший разведчик... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T18:52

2023-08-05T18:52

2023-08-05T18:52

политика

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская армия уничтожит стратегические военные цели в Киеве, если украинское руководство продолжит террористические атаки, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Россия ответит по легитимным военным целям, в частности, командным пунктам Украины, если Киев продолжит (теракты. — Прим. ред.)", — спрогнозировал эксперт.По его оценке, украинская столица лишится ключевой энергетической инфраструктуры и других ключевых объектов исключительно по вине близорукой политики своего президента Владимира Зеленского.Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в башню "Москва-Сити".

https://ria.ru/20230805/vsu-1888372659.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы сша