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На курортах Алтайского края появятся 4,5 тысячи новых номеров для туристов - РИА Новости, 05.08.2023
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Туризм
 
16:53 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/turisty-1888364671.html
На курортах Алтайского края появятся 4,5 тысячи новых номеров для туристов
На курортах Алтайского края появятся 4,5 тысячи новых номеров для туристов - РИА Новости, 05.08.2023
На курортах Алтайского края появятся 4,5 тысячи новых номеров для туристов
Число номеров для туристов на курортах Алтайского края увеличится на 4,5 тысячи, инвесторы вложат в создание средств размещения более 50 миллиардов рублей,... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T16:53
2023-08-05T16:53
туризм
новости - туризм
алтайский край
барнаул
виктор томенко
максим решетников
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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Число номеров для туристов на курортах Алтайского края увеличится на 4,5 тысячи, инвесторы вложат в создание средств размещения более 50 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава региона Виктор Томенко. "И по количеству мест размещения, и по их вместимости Алтайский край находится на первом месте в Сибирском Федеральном округе… Сегодня в портфеле Алтайского края 41 соглашение по развитию туризма и курортной деятельности на общую сумму более 50 миллиардов рублей, это 4,5 тысячи новых дополнительно номеров к тому, что уже есть у нас на территории края, и это 4 тысячи новых рабочих мест", - отметил Томенко. Ранее сообщалось, что в субботу в крае с рабочим визитом находится министр экономического развития Максим Решетников. Он уже побывал на ряде заводов в Барнауле, осмотрел туробъекты нового курорта "Белокуриха Горная" и особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". Министр отметил, что для туристов на Алтае есть возможности размещения на любой вкус, и порекомендовал всем отдыхать в регионе. Как подчеркнул Решетников, Алтайский край доказывает, что туризм может быть драйвером развития экономики.
https://ria.ru/20230801/turizm-1887670459.html
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новости - туризм, алтайский край, барнаул, виктор томенко, максим решетников
Туризм, Новости - Туризм, Алтайский край, Барнаул, Виктор Томенко, Максим Решетников
На курортах Алтайского края появятся 4,5 тысячи новых номеров для туристов

Томенко: на курортах Алтайского края появятся 4,5 тысячи новых номеров для туристов

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСотрудница санатория
Сотрудница санатория - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Число номеров для туристов на курортах Алтайского края увеличится на 4,5 тысячи, инвесторы вложат в создание средств размещения более 50 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава региона Виктор Томенко.
"И по количеству мест размещения, и по их вместимости Алтайский край находится на первом месте в Сибирском Федеральном округе… Сегодня в портфеле Алтайского края 41 соглашение по развитию туризма и курортной деятельности на общую сумму более 50 миллиардов рублей, это 4,5 тысячи новых дополнительно номеров к тому, что уже есть у нас на территории края, и это 4 тысячи новых рабочих мест", - отметил Томенко.
Ранее сообщалось, что в субботу в крае с рабочим визитом находится министр экономического развития Максим Решетников. Он уже побывал на ряде заводов в Барнауле, осмотрел туробъекты нового курорта "Белокуриха Горная" и особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". Министр отметил, что для туристов на Алтае есть возможности размещения на любой вкус, и порекомендовал всем отдыхать в регионе. Как подчеркнул Решетников, Алтайский край доказывает, что туризм может быть драйвером развития экономики.
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ТуризмНовости - ТуризмАлтайский крайБарнаулВиктор ТоменкоМаксим Решетников
 
 
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