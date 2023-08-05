https://ria.ru/20230805/turisty-1888364671.html

На курортах Алтайского края появятся 4,5 тысячи новых номеров для туристов

На курортах Алтайского края появятся 4,5 тысячи новых номеров для туристов - РИА Новости, 05.08.2023

На курортах Алтайского края появятся 4,5 тысячи новых номеров для туристов

Число номеров для туристов на курортах Алтайского края увеличится на 4,5 тысячи, инвесторы вложат в создание средств размещения более 50 миллиардов рублей,... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T16:53

2023-08-05T16:53

2023-08-05T16:53

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алтайский край

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виктор томенко

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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Число номеров для туристов на курортах Алтайского края увеличится на 4,5 тысячи, инвесторы вложат в создание средств размещения более 50 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава региона Виктор Томенко. "И по количеству мест размещения, и по их вместимости Алтайский край находится на первом месте в Сибирском Федеральном округе… Сегодня в портфеле Алтайского края 41 соглашение по развитию туризма и курортной деятельности на общую сумму более 50 миллиардов рублей, это 4,5 тысячи новых дополнительно номеров к тому, что уже есть у нас на территории края, и это 4 тысячи новых рабочих мест", - отметил Томенко. Ранее сообщалось, что в субботу в крае с рабочим визитом находится министр экономического развития Максим Решетников. Он уже побывал на ряде заводов в Барнауле, осмотрел туробъекты нового курорта "Белокуриха Горная" и особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". Министр отметил, что для туристов на Алтае есть возможности размещения на любой вкус, и порекомендовал всем отдыхать в регионе. Как подчеркнул Решетников, Алтайский край доказывает, что туризм может быть драйвером развития экономики.

https://ria.ru/20230801/turizm-1887670459.html

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Варвара Скокшина

новости - туризм, алтайский край, барнаул, виктор томенко, максим решетников