https://ria.ru/20230805/trevoga-1888381441.html

По всей территории Украины опять объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины опять объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.08.2023

По всей территории Украины опять объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T19:11

2023-08-05T19:11

2023-08-05T19:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

николаевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым – около 18.15 – сигнал тревоги прозвучал в Киеве, а также в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, затем он распространился на остальные регионы страны. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины дважды. Спустя некоторое время ее отменяли. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, николаевская область, вооруженные силы рф