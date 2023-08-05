https://ria.ru/20230805/trevoga-1888381441.html
По всей территории Украины опять объявили воздушную тревогу
По всей территории Украины опять объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.08.2023
По всей территории Украины опять объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T19:11
2023-08-05T19:11
2023-08-05T19:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым – около 18.15 – сигнал тревоги прозвучал в Киеве, а также в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, затем он распространился на остальные регионы страны. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины дважды. Спустя некоторое время ее отменяли. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
По всей территории Украины опять объявили воздушную тревогу
По всей территории Украины в третий раз за день объявили воздушную тревогу