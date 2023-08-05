https://ria.ru/20230805/trevoga-1888376805.html
В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.08.2023
В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в городе Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T18:27
2023-08-05T18:27
2023-08-05T19:18
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в городе Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно — около 18:15 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Кировоградской и еще двух областях Украины, а также в Киеве объявили воздушную тревогу