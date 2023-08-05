https://ria.ru/20230805/trevoga-1888349543.html

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.08.2023

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T14:40

2023-08-05T14:40

2023-08-05T14:40

специальная военная операция на украине

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украина

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полтавская область

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в 13.52 (совпадает с мск). Ранее тревога была объявлена на всей территории Украины. Спустя некоторое время ее отменили.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

сумская область

полтавская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, харьковская область, сумская область, полтавская область