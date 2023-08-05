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В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/trevoga-1888349543.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.08.2023
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:40
2023-08-05T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
сумская область
полтавская область
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в 13.52 (совпадает с мск). Ранее тревога была объявлена на всей территории Украины. Спустя некоторое время ее отменили.
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украина
харьковская область
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в мире, украина, харьковская область, сумская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Сумская область, Полтавская область
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в 13.52 (совпадает с мск).
Ранее тревога была объявлена на всей территории Украины. Спустя некоторое время ее отменили.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьСумская областьПолтавская область
 
 
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