https://ria.ru/20230805/trevoga-1888331486.html

На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.08.2023

На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T11:51

2023-08-05T11:51

2023-08-05T11:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

полтавская область

киев

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги прозвучал в 11.24 мск в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях Украины. В Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях тревога была объявлена в 11.34. Через пару минут тревога была объявлена на всей территории страны. Ранее тревога была объявлена на всей территории Украины. Спустя некоторое время ее отменили.

https://ria.ru/20230805/ukraina-1888331287.html

украина

полтавская область

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, полтавская область, киев