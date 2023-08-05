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На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/trevoga-1888331486.html
На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.08.2023
На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T11:51
2023-08-05T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
киев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги прозвучал в 11.24 мск в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях Украины. В Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях тревога была объявлена в 11.34. Через пару минут тревога была объявлена на всей территории страны. Ранее тревога была объявлена на всей территории Украины. Спустя некоторое время ее отменили.
https://ria.ru/20230805/ukraina-1888331287.html
украина
полтавская область
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в мире, украина, полтавская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Киев
На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу

Власти Украины вновь объявили воздушную тревогу на всей территории страны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище
Женщина спускается в бомбоубежище - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги прозвучал в 11.24 мск в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях Украины. В Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях тревога была объявлена в 11.34. Через пару минут тревога была объявлена на всей территории страны.
Ранее тревога была объявлена на всей территории Украины. Спустя некоторое время ее отменили.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтавская областьКиев
 
 
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