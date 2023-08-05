https://ria.ru/20230805/trevoga-1888319752.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.08.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T09:33

2023-08-05T09:33

2023-08-05T09:52

специальная военная операция на украине

украина

в мире

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях в 09.27 мск. Через пару минут тревога была объявлена во всех регионах страны.

https://ria.ru/20230805/tanker-1888309538.html

украина

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, в мире