https://ria.ru/20230805/trevoga-1888319752.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.08.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T09:33
2023-08-05T09:33
2023-08-05T09:52
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях в 09.27 мск. Через пару минут тревога была объявлена во всех регионах страны.
https://ria.ru/20230805/tanker-1888309538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны