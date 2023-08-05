https://ria.ru/20230805/travma-1888369882.html

На Курилах женщина получила травму при спуске с вулкана Эбеко

На Курилах женщина получила травму при спуске с вулкана Эбеко - РИА Новости, 05.08.2023

На Курилах женщина получила травму при спуске с вулкана Эбеко

Спасатели оказали помощь женщине, которая травмировала ногу при спуске с вулкана Эбеко, пострадавшую доставили в Северо-Курильск, сообщает в своем... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T17:25

2023-08-05T17:25

2023-08-05T17:29

происшествия

эбеко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

северо-курильск

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Спасатели оказали помощь женщине, которая травмировала ногу при спуске с вулкана Эбеко, пострадавшую доставили в Северо-Курильск, сообщает в своем Тelegram-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области. По данным ведомства, в субботу вечером поступило сообщение о том, что женщине из незарегистрированной туристической группы, которая спускалась с курильского вулкана, требуется помощь. "Женщина... получила травму ноги и самостоятельно продолжать спуск не может. Спасатели оказали пострадавшей доврачебную помощь и доставили в Северо-Курильск", - говорится в сообщении. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20230730/alpinist-1887227427.html

эбеко

северо-курильск

россия

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происшествия, эбеко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-курильск, россия