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На Курилах женщина получила травму при спуске с вулкана Эбеко - РИА Новости, 05.08.2023
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17:25 05.08.2023 (обновлено: 17:29 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/travma-1888369882.html
На Курилах женщина получила травму при спуске с вулкана Эбеко
На Курилах женщина получила травму при спуске с вулкана Эбеко - РИА Новости, 05.08.2023
На Курилах женщина получила травму при спуске с вулкана Эбеко
Спасатели оказали помощь женщине, которая травмировала ногу при спуске с вулкана Эбеко, пострадавшую доставили в Северо-Курильск, сообщает в своем... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T17:25
2023-08-05T17:29
происшествия
эбеко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северо-курильск
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Спасатели оказали помощь женщине, которая травмировала ногу при спуске с вулкана Эбеко, пострадавшую доставили в Северо-Курильск, сообщает в своем Тelegram-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области. По данным ведомства, в субботу вечером поступило сообщение о том, что женщине из незарегистрированной туристической группы, которая спускалась с курильского вулкана, требуется помощь. "Женщина... получила травму ноги и самостоятельно продолжать спуск не может. Спасатели оказали пострадавшей доврачебную помощь и доставили в Северо-Курильск", - говорится в сообщении. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20230730/alpinist-1887227427.html
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происшествия, эбеко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-курильск, россия
Происшествия, Эбеко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Северо-Курильск, Россия
На Курилах женщина получила травму при спуске с вулкана Эбеко

На Курилах женщина получила травму при спуске с вулкана Эбеко, спасатели оказали ей помощь

© ГУ МЧС России по Сахалинской областиСпасатели оказывают помощь женщине, которая травмировала ногу при спуске с вулкана Эбеко
Спасатели оказывают помощь женщине, которая травмировала ногу при спуске с вулкана Эбеко
© ГУ МЧС России по Сахалинской области
Спасатели оказывают помощь женщине, которая травмировала ногу при спуске с вулкана Эбеко
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Спасатели оказали помощь женщине, которая травмировала ногу при спуске с вулкана Эбеко, пострадавшую доставили в Северо-Курильск, сообщает в своем Тelegram-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области.
По данным ведомства, в субботу вечером поступило сообщение о том, что женщине из незарегистрированной туристической группы, которая спускалась с курильского вулкана, требуется помощь.
«
"Женщина... получила травму ноги и самостоятельно продолжать спуск не может. Спасатели оказали пострадавшей доврачебную помощь и доставили в Северо-Курильск", - говорится в сообщении.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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ПроисшествияЭбекоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Северо-КурильскРоссия
 
 
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