https://ria.ru/20230805/tetkino-1888400040.html
В курском поселке Теткино после обстрела повреждены 12 домов
В курском поселке Теткино после обстрела повреждены 12 домов - РИА Новости, 05.08.2023
В курском поселке Теткино после обстрела повреждены 12 домов
Двенадцать домов повреждено в посёлке Тёткино Курской области после обстрела со стороны Украины, всего зафиксировано 10 прилётов, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T22:05
2023-08-05T22:05
2023-08-05T22:05
специальная военная операция на украине
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 5 авг - РИА Новости. Двенадцать домов повреждено в посёлке Тёткино Курской области после обстрела со стороны Украины, всего зафиксировано 10 прилётов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. "Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилётов. В результате повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях", - сообщил Старовойт.Губернатор пообещал помочь владельцам повреждённых домов. Посёлок Тёткино находится в Глушковском районе Курской области. Он, как и другие пять приграничных районов, регулярно повергается обстрелам со стороны Украины.
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт
В курском поселке Теткино после обстрела повреждены 12 домов
В курском поселке Теткино после обстрела ВСУ повреждены окна, крыши и фасады 12 домов