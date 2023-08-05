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В курском поселке Теткино после обстрела повреждены 12 домов - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:05 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/tetkino-1888400040.html
В курском поселке Теткино после обстрела повреждены 12 домов
В курском поселке Теткино после обстрела повреждены 12 домов - РИА Новости, 05.08.2023
В курском поселке Теткино после обстрела повреждены 12 домов
Двенадцать домов повреждено в посёлке Тёткино Курской области после обстрела со стороны Украины, всего зафиксировано 10 прилётов, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T22:05
2023-08-05T22:05
специальная военная операция на украине
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 5 авг - РИА Новости. Двенадцать домов повреждено в посёлке Тёткино Курской области после обстрела со стороны Украины, всего зафиксировано 10 прилётов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. &quot;Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилётов. В результате повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях&quot;, - сообщил Старовойт.Губернатор пообещал помочь владельцам повреждённых домов. Посёлок Тёткино находится в Глушковском районе Курской области. Он, как и другие пять приграничных районов, регулярно повергается обстрелам со стороны Украины.
курская область
украина
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курская область, украина, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт
В курском поселке Теткино после обстрела повреждены 12 домов

В курском поселке Теткино после обстрела ВСУ повреждены окна, крыши и фасады 12 домов

© Фото : Официальный Telegram-канал губернатора Курской областиПоследствия обстрела поселка Теткино
Последствия обстрела поселка Теткино - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© Фото : Официальный Telegram-канал губернатора Курской области
Последствия обстрела поселка Теткино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 авг - РИА Новости. Двенадцать домов повреждено в посёлке Тёткино Курской области после обстрела со стороны Украины, всего зафиксировано 10 прилётов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«

"Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилётов. В результате повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях", - сообщил Старовойт.

Губернатор пообещал помочь владельцам повреждённых домов.
Посёлок Тёткино находится в Глушковском районе Курской области. Он, как и другие пять приграничных районов, регулярно повергается обстрелам со стороны Украины.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаГлушковский районРоман Старовойт
 
 
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