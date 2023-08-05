https://ria.ru/20230805/tetkino-1888400040.html

В курском поселке Теткино после обстрела повреждены 12 домов

В курском поселке Теткино после обстрела повреждены 12 домов - РИА Новости, 05.08.2023

В курском поселке Теткино после обстрела повреждены 12 домов

Двенадцать домов повреждено в посёлке Тёткино Курской области после обстрела со стороны Украины, всего зафиксировано 10 прилётов, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T22:05

2023-08-05T22:05

2023-08-05T22:05

специальная военная операция на украине

курская область

украина

глушковский район

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 5 авг - РИА Новости. Двенадцать домов повреждено в посёлке Тёткино Курской области после обстрела со стороны Украины, всего зафиксировано 10 прилётов, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. "Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилётов. В результате повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях", - сообщил Старовойт.Губернатор пообещал помочь владельцам повреждённых домов. Посёлок Тёткино находится в Глушковском районе Курской области. Он, как и другие пять приграничных районов, регулярно повергается обстрелам со стороны Украины.

курская область

украина

глушковский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, украина, глушковский район, роман старовойт