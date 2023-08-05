https://ria.ru/20230805/tanker-1888396252.html

Спецоперация, 5 августа: ВСУ атаковали российский гражданский танкер "Сиг"

Спецоперация, 5 августа: ВСУ атаковали российский гражданский танкер "Сиг" - РИА Новости, 05.08.2023

Спецоперация, 5 августа: ВСУ атаковали российский гражданский танкер "Сиг"

Об атаке ВСУ на российский танкер в Керченском проливе, ходе спецоперации и переговорах по конфликту на Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T21:38

2023-08-05T21:38

2023-08-05T22:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

космос - риа наука

керченский пролив

ян гагин

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1836004590_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_ca4fc847db7b5e87abe5915aaa60b8c6.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Об атаке ВСУ на российский танкер в Керченском проливе, ходе спецоперации и переговорах по конфликту на Украине — в материале РИА Новости.Нападение ВСУ на танкер "Сиг" Российский танкер "Сиг" получил пробоину в южной части Керченского пролива в результате атаки украинского дрона. Угрозы затопления судна нет, экипаж при инциденте не пострадал. Как сообщил Росморречфлот, танкер находится на плаву, загрязнения окружающей среды нет.Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя произошедшее, заявил, что Украине мало ударов по Одессе, Измаилу. По его словам, Киев понимает только жестокость и силу. Россия решительно осуждает атаку ВСУ на гражданское судно "Сиг", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя инцидент, заявил, что Киев, не добившись успеха на фронте, пытается таким образом спровоцировать Москву на необдуманные ответные действия. Ночной удар по танкеру организовала Служба безопасности Украины (СБУ), сообщило украинское издание УНН со ссылкой на источник в ведомстве. Ход операцииМеждународная обстановкаРоссия хочет выполнения второй части зерновой сделки, зафиксированной на бумаге и заверенной генсеком ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на просьбы из США разъяснить позицию Москвы по этому соглашению. Двухдневные консультации с участием представителей около 30 стран по украинскому кризису начались сегодня в городе Джидда на западе Саудовской Аравии, сообщил государственный телеканал Al-Ekhbariya. Ситуация на УкраинеКиев вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал, который ранее располагался на территории страны, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, на это есть не только политические, но и технологические причины.Владимир Зеленский на экстренном заседании с послами Украины в среду заявил, что в ближайшие месяцы может усилиться давление на Киев со стороны Запада для начала мирных переговоров с Россией, сообщила сегодня газета The New York Times.

https://ria.ru/20230805/tanker-1888358223.html

https://ria.ru/20230805/zerno-1888383727.html

https://ria.ru/20230805/initsativa-1888326368.html

https://ria.ru/20230805/udar-1888379165.html

россия

украина

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений 2023-08-05T21:38 true PT2M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, космос - риа наука, керченский пролив, ян гагин, дмитрий медведев, мария захарова, служба безопасности украины, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия – радио sputnik