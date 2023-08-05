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Спецоперация, 5 августа: ВСУ атаковали российский гражданский танкер "Сиг" - РИА Новости, 05.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 05.08.2023 (обновлено: 22:00 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/tanker-1888396252.html
Спецоперация, 5 августа: ВСУ атаковали российский гражданский танкер "Сиг"
Спецоперация, 5 августа: ВСУ атаковали российский гражданский танкер "Сиг" - РИА Новости, 05.08.2023
Спецоперация, 5 августа: ВСУ атаковали российский гражданский танкер "Сиг"
Об атаке ВСУ на российский танкер в Керченском проливе, ходе спецоперации и переговорах по конфликту на Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T21:38
2023-08-05T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
космос - риа наука
керченский пролив
ян гагин
дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Об атаке ВСУ на российский танкер в Керченском проливе, ходе спецоперации и переговорах по конфликту на Украине — в материале РИА Новости.Нападение ВСУ на танкер "Сиг" Российский танкер "Сиг" получил пробоину в южной части Керченского пролива в результате атаки украинского дрона. Угрозы затопления судна нет, экипаж при инциденте не пострадал. Как сообщил Росморречфлот, танкер находится на плаву, загрязнения окружающей среды нет.Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя произошедшее, заявил, что Украине мало ударов по Одессе, Измаилу. По его словам, Киев понимает только жестокость и силу. Россия решительно осуждает атаку ВСУ на гражданское судно "Сиг", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя инцидент, заявил, что Киев, не добившись успеха на фронте, пытается таким образом спровоцировать Москву на необдуманные ответные действия. Ночной удар по танкеру организовала Служба безопасности Украины (СБУ), сообщило украинское издание УНН со ссылкой на источник в ведомстве. Ход операцииМеждународная обстановкаРоссия хочет выполнения второй части зерновой сделки, зафиксированной на бумаге и заверенной генсеком ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на просьбы из США разъяснить позицию Москвы по этому соглашению. Двухдневные консультации с участием представителей около 30 стран по украинскому кризису начались сегодня в городе Джидда на западе Саудовской Аравии, сообщил государственный телеканал Al-Ekhbariya. Ситуация на УкраинеКиев вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал, который ранее располагался на территории страны, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, на это есть не только политические, но и технологические причины.Владимир Зеленский на экстренном заседании с послами Украины в среду заявил, что в ближайшие месяцы может усилиться давление на Киев со стороны Запада для начала мирных переговоров с Россией, сообщила сегодня газета The New York Times.
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россия
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Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении
Экипаж российского танка смог остановить целую колонну бронетехники противника на Запорожском направлении, поразив при поддержке артиллерии семь украинских бронемашин и вернувшись из боя без значительных повреждений
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в мире, россия, украина, космос - риа наука, керченский пролив, ян гагин, дмитрий медведев, мария захарова, служба безопасности украины, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия – радио sputnik
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Космос - РИА Наука, Керченский пролив, Ян Гагин, Дмитрий Медведев, Мария Захарова, Служба безопасности Украины, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия – Радио Sputnik
Спецоперация, 5 августа: ВСУ атаковали российский гражданский танкер "Сиг"

Росморречфлот: ВСУ атаковали российский гражданский танкер "Сиг" в Керченском проливе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Об атаке ВСУ на российский танкер в Керченском проливе, ходе спецоперации и переговорах по конфликту на Украине — в материале РИА Новости.

Нападение ВСУ на танкер "Сиг"

Российский танкер "Сиг" получил пробоину в южной части Керченского пролива в результате атаки украинского дрона. Угрозы затопления судна нет, экипаж при инциденте не пострадал. Как сообщил Росморречфлот, танкер находится на плаву, загрязнения окружающей среды нет.
Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя произошедшее, заявил, что Украине мало ударов по Одессе, Измаилу. По его словам, Киев понимает только жестокость и силу.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
В ООН прокомментировали атаку на российский танкер в Керченском проливе
Вчера, 15:58
Россия решительно осуждает атаку ВСУ на гражданское судно "Сиг", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя инцидент, заявил, что Киев, не добившись успеха на фронте, пытается таким образом спровоцировать Москву на необдуманные ответные действия.
Ночной удар по танкеру организовала Служба безопасности Украины (СБУ), сообщило украинское издание УНН со ссылкой на источник в ведомстве.

Ход операции

  • Группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Новоселовское в ЛНР. При этом удалось взять 11 опорных пунктов ВСУ, противник потерял более ста человек.
  • На Донецком направлении украинские войска потеряли за сутки до 230 военнослужащих, на Южнодонецком — более 210, на Запорожском — свыше 175, на Купянском — до 140, на Краснолиманском — свыше 100, на Херсонском — до 35.
  • Бронепоезд "Енисей" Центрального военного округа расчистил от неразорвавшихся боеприпасов свыше трех тысяч километров железнодорожных путей в зоне спецоперации.
  • Скорость нанесения ударов российскими подвижными ракетными комплексами вырастет за счет новых систем связи, которые обеспечивают более быструю загрузку полетных заданий в ракеты, сообщил РИА Новости информированный источник.
  • В севастопольской морской зоне флот обнаружил надводный беспилотник, сообщил глава региона Михаил Развожаев. Позднее он заявил, что дрон уничтожили на большом удалении от Севастополя.
  • Киев пытается при помощи FPV-дронов охотиться за автотранспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на Артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь".
  • Министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды и именное оружие военным, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации на Краснолиманском направлении.
  • Глава Минобороны также представил экипаж танка "Алеша", разгромивший колонну бронетехники ВСУ, к присвоению званий героев России.
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Главы МИД Турции и США обсудили зерновую сделку и расширение НАТО
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Международная обстановка

Россия хочет выполнения второй части зерновой сделки, зафиксированной на бумаге и заверенной генсеком ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на просьбы из США разъяснить позицию Москвы по этому соглашению.
Двухдневные консультации с участием представителей около 30 стран по украинскому кризису начались сегодня в городе Джидда на западе Саудовской Аравии, сообщил государственный телеканал Al-Ekhbariya.
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МИД напомнил США, чего ждет Россия в обмен на возобновление зерновой сделки
Вчера, 10:46

Ситуация на Украине

Киев вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал, который ранее располагался на территории страны, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, на это есть не только политические, но и технологические причины.
Владимир Зеленский на экстренном заседании с послами Украины в среду заявил, что в ближайшие месяцы может усилиться давление на Киев со стороны Запада для начала мирных переговоров с Россией, сообщила сегодня газета The New York Times.
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
"Все исчезнет". Зеленского предупредили о разрушительном ударе по Киеву
Вчера, 18:52
 
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