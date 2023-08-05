Спецоперация, 5 августа: ВСУ атаковали российский гражданский танкер "Сиг"
Росморречфлот: ВСУ атаковали российский гражданский танкер "Сиг" в Керченском проливе
Нефтяные танкеры. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Об атаке ВСУ на российский танкер в Керченском проливе, ходе спецоперации и переговорах по конфликту на Украине — в материале РИА Новости.
Нападение ВСУ на танкер "Сиг"
Российский танкер "Сиг" получил пробоину в южной части Керченского пролива в результате атаки украинского дрона. Угрозы затопления судна нет, экипаж при инциденте не пострадал. Как сообщил Росморречфлот, танкер находится на плаву, загрязнения окружающей среды нет.
Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя произошедшее, заявил, что Украине мало ударов по Одессе, Измаилу. По его словам, Киев понимает только жестокость и силу.
Россия решительно осуждает атаку ВСУ на гражданское судно "Сиг", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ночной удар по танкеру организовала Служба безопасности Украины (СБУ), сообщило украинское издание УНН со ссылкой на источник в ведомстве.
Ход операции
- Группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Новоселовское в ЛНР. При этом удалось взять 11 опорных пунктов ВСУ, противник потерял более ста человек.
- На Донецком направлении украинские войска потеряли за сутки до 230 военнослужащих, на Южнодонецком — более 210, на Запорожском — свыше 175, на Купянском — до 140, на Краснолиманском — свыше 100, на Херсонском — до 35.
- Бронепоезд "Енисей" Центрального военного округа расчистил от неразорвавшихся боеприпасов свыше трех тысяч километров железнодорожных путей в зоне спецоперации.
- Скорость нанесения ударов российскими подвижными ракетными комплексами вырастет за счет новых систем связи, которые обеспечивают более быструю загрузку полетных заданий в ракеты, сообщил РИА Новости информированный источник.
- В севастопольской морской зоне флот обнаружил надводный беспилотник, сообщил глава региона Михаил Развожаев. Позднее он заявил, что дрон уничтожили на большом удалении от Севастополя.
- Киев пытается при помощи FPV-дронов охотиться за автотранспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на Артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь".
- Министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды и именное оружие военным, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации на Краснолиманском направлении.
- Глава Минобороны также представил экипаж танка "Алеша", разгромивший колонну бронетехники ВСУ, к присвоению званий героев России.
Международная обстановка
Двухдневные консультации с участием представителей около 30 стран по украинскому кризису начались сегодня в городе Джидда на западе Саудовской Аравии, сообщил государственный телеканал Al-Ekhbariya.
Ситуация на Украине
Киев вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал, который ранее располагался на территории страны, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, на это есть не только политические, но и технологические причины.
Владимир Зеленский на экстренном заседании с послами Украины в среду заявил, что в ближайшие месяцы может усилиться давление на Киев со стороны Запада для начала мирных переговоров с Россией, сообщила сегодня газета The New York Times.