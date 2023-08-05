https://ria.ru/20230805/tanker-1888376443.html

МИД заявил, что Россия решительно осуждает атаку ВСУ на гражданский танкер

МИД заявил, что Россия решительно осуждает атаку ВСУ на гражданский танкер - РИА Новости, 05.08.2023

МИД заявил, что Россия решительно осуждает атаку ВСУ на гражданский танкер

Россия решительно осуждает атаку Киевом российского гражданского танкера в районе Керченского пролива, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T18:23

2023-08-05T18:23

2023-08-05T19:16

в мире

россия

мария захарова

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

керченский пролив

киев

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия решительно осуждает атаку Киевом российского гражданского танкера в районе Керченского пролива, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Росморречфлоте ранее сообщили, что с российского танкера "Сиг" ведется откачка воды, судно на плаву, оно получило пробоину в районе машинного отделения в результате, предположительно, атаки морского дрона. В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив. "Решительно осуждаем террористическую атаку гражданского судна, которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД. Она добавила, что киевский режим, не встречая осуждения от Запада и международных организаций, применяет все новые методы - в этот раз в акватории Черного моря. "Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание", - заключила она.

https://ria.ru/20230805/tanker-1888375937.html

https://ria.ru/20230805/tanker-1888358223.html

россия

керченский пролив

киев

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в мире, россия, мария захарова, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), керченский пролив, киев