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МИД заявил, что Россия решительно осуждает атаку ВСУ на гражданский танкер - РИА Новости, 05.08.2023
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18:23 05.08.2023 (обновлено: 19:16 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/tanker-1888376443.html
МИД заявил, что Россия решительно осуждает атаку ВСУ на гражданский танкер
МИД заявил, что Россия решительно осуждает атаку ВСУ на гражданский танкер - РИА Новости, 05.08.2023
МИД заявил, что Россия решительно осуждает атаку ВСУ на гражданский танкер
Россия решительно осуждает атаку Киевом российского гражданского танкера в районе Керченского пролива, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T18:23
2023-08-05T19:16
в мире
россия
мария захарова
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
керченский пролив
киев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия решительно осуждает атаку Киевом российского гражданского танкера в районе Керченского пролива, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Росморречфлоте ранее сообщили, что с российского танкера "Сиг" ведется откачка воды, судно на плаву, оно получило пробоину в районе машинного отделения в результате, предположительно, атаки морского дрона. В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив. "Решительно осуждаем террористическую атаку гражданского судна, которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД. Она добавила, что киевский режим, не встречая осуждения от Запада и международных организаций, применяет все новые методы - в этот раз в акватории Черного моря. "Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание", - заключила она.
https://ria.ru/20230805/tanker-1888375937.html
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в мире, россия, мария захарова, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), керченский пролив, киев
В мире, Россия, Мария Захарова, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Керченский пролив, Киев
МИД заявил, что Россия решительно осуждает атаку ВСУ на гражданский танкер

МИД России решительно осудил атаку ВСУ на гражданский танкер в Керченском проливе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия решительно осуждает атаку Киевом российского гражданского танкера в районе Керченского пролива, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Росморречфлоте ранее сообщили, что с российского танкера "Сиг" ведется откачка воды, судно на плаву, оно получило пробоину в районе машинного отделения в результате, предположительно, атаки морского дрона. В Росморречфлоте уточнили, что поврежденный танкер находится в южной части Керченского пролива, у входа в пролив.
Танкер - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Танкер "Сиг" после атаки ВСУ находится на плаву, сообщил Росморречфлот
Вчера, 18:18
«
"Решительно осуждаем террористическую атаку гражданского судна, которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы", - приводятся слова Захаровой на сайте российского МИД.
Она добавила, что киевский режим, не встречая осуждения от Запада и международных организаций, применяет все новые методы - в этот раз в акватории Черного моря.
«
"Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание", - заключила она.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
В ООН прокомментировали атаку на российский танкер в Керченском проливе
Вчера, 15:58
 
В миреРоссияМария ЗахароваФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Керченский проливКиев
 
 
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