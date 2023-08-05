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Танкер "Сиг" после атаки ВСУ находится на плаву, сообщил Росморречфлот - РИА Новости, 05.08.2023
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18:18 05.08.2023 (обновлено: 18:31 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/tanker-1888375937.html
Танкер "Сиг" после атаки ВСУ находится на плаву, сообщил Росморречфлот
Танкер "Сиг" после атаки ВСУ находится на плаву, сообщил Росморречфлот - РИА Новости, 05.08.2023
Танкер "Сиг" после атаки ВСУ находится на плаву, сообщил Росморречфлот
Танкер "Сиг" после повреждения дроном находится на плаву, загрязнения окружающей среды нет, "Морспасслужба" обеспечивает безопасную стоянку судна, сообщает... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T18:18
2023-08-05T18:31
керченский пролив
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Танкер "Сиг" после повреждения дроном находится на плаву, загрязнения окружающей среды нет, "Морспасслужба" обеспечивает безопасную стоянку судна, сообщает Росморречфлот. "О развитии ситуации с танкером "Сиг"… Судно находится на плаву, поступления воды внутрь нет, машинное отделение задраено, загрязнения окружающей среды нет. Работают водоотливные средства. Экипаж в порядке. Суда Азово-Черноморского филиала "Морспасслужбы" продолжают обеспечивать безопасную стоянку… и проведение аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении. Кроме того, к месту стоянки танкера прибыло судно "Водолаз Кузьминых" с водолазной станцией, оборудованием и специалистами для проведения подводно-технических работ. "До конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера, результаты которого лягут в основу плана работ по устранению полученных судном повреждений. Сами работы планируется провести в воскресенье, 6 августа, после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины", - уточняют в Росморречфлоте. В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки морского дрона.
https://ria.ru/20230805/tanker-1888358223.html
https://ria.ru/20230805/udar-1888334020.html
керченский пролив
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керченский пролив, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Керченский пролив, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Танкер "Сиг" после атаки ВСУ находится на плаву, сообщил Росморречфлот

Танкер "Сиг" после атаки ВСУ находится на плаву, загрязнения окружающей среды нет

© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Владимир Михайлов
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Танкер. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Танкер "Сиг" после повреждения дроном находится на плаву, загрязнения окружающей среды нет, "Морспасслужба" обеспечивает безопасную стоянку судна, сообщает Росморречфлот.
«
"О развитии ситуации с танкером "Сиг"… Судно находится на плаву, поступления воды внутрь нет, машинное отделение задраено, загрязнения окружающей среды нет. Работают водоотливные средства. Экипаж в порядке. Суда Азово-Черноморского филиала "Морспасслужбы" продолжают обеспечивать безопасную стоянку… и проведение аварийно-спасательных работ", - говорится в сообщении.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
В ООН прокомментировали атаку на российский танкер в Керченском проливе
Вчера, 15:58
Кроме того, к месту стоянки танкера прибыло судно "Водолаз Кузьминых" с водолазной станцией, оборудованием и специалистами для проведения подводно-технических работ. "До конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера, результаты которого лягут в основу плана работ по устранению полученных судном повреждений. Сами работы планируется провести в воскресенье, 6 августа, после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины", - уточняют в Росморречфлоте.
В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки морского дрона.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
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Керченский проливФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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