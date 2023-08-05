https://ria.ru/20230805/sudno-1888371383.html

В Суэцком канале судно затонуло после столкновения с танкером

В Суэцком канале судно затонуло после столкновения с танкером - РИА Новости, 05.08.2023

В Суэцком канале судно затонуло после столкновения с танкером

Буксирное судно затонуло после столкновения с танкером в Суэцком канале, ведутся спасательные работы, говорится в заявлении администрации водной артерии. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T17:36

2023-08-05T17:36

2023-08-05T17:49

суэцкий канал

в мире

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КАИР, 5 авг - РИА Новости. Буксирное судно затонуло после столкновения с танкером в Суэцком канале, ведутся спасательные работы, говорится в заявлении администрации водной артерии.Согласно заявлению, танкер CHINAGAS LEGEND, шедший из Сингапура в США под флагом Гонконга, столкнулся с буксиром Fahd, принадлежащим администрации Суэцкого канала.Сообщается, что в результате столкновения, которое произошло в районе Эль-Баллах на 51 километре Суэцкого канала, буксирное судно затонуло."Морская спасательная бригада была направлена на спасение экипажа буксирного судна, состоящего из семи человек. Продолжаются спасательные работы", - отмечает администрация Суэцкого канала.

https://ria.ru/20230201/sudno-1849026914.html

суэцкий канал

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

суэцкий канал, в мире