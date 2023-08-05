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В Суэцком канале судно затонуло после столкновения с танкером - РИА Новости, 05.08.2023
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17:36 05.08.2023 (обновлено: 17:49 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/sudno-1888371383.html
В Суэцком канале судно затонуло после столкновения с танкером
В Суэцком канале судно затонуло после столкновения с танкером - РИА Новости, 05.08.2023
В Суэцком канале судно затонуло после столкновения с танкером
Буксирное судно затонуло после столкновения с танкером в Суэцком канале, ведутся спасательные работы, говорится в заявлении администрации водной артерии. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T17:36
2023-08-05T17:49
суэцкий канал
в мире
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КАИР, 5 авг - РИА Новости. Буксирное судно затонуло после столкновения с танкером в Суэцком канале, ведутся спасательные работы, говорится в заявлении администрации водной артерии.Согласно заявлению, танкер CHINAGAS LEGEND, шедший из Сингапура в США под флагом Гонконга, столкнулся с буксиром Fahd, принадлежащим администрации Суэцкого канала.Сообщается, что в результате столкновения, которое произошло в районе Эль-Баллах на 51 километре Суэцкого канала, буксирное судно затонуло."Морская спасательная бригада была направлена на спасение экипажа буксирного судна, состоящего из семи человек. Продолжаются спасательные работы", - отмечает администрация Суэцкого канала.
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суэцкий канал, в мире
Суэцкий канал, В мире
В Суэцком канале судно затонуло после столкновения с танкером

В Суэцком канале буксирное судно столкнулось с танкером и затонуло

© РИА Новости / Надим ЗуауиСуэцкий канал
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Надим Зуауи
Суэцкий канал. Архивное фото
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КАИР, 5 авг - РИА Новости. Буксирное судно затонуло после столкновения с танкером в Суэцком канале, ведутся спасательные работы, говорится в заявлении администрации водной артерии.
Согласно заявлению, танкер CHINAGAS LEGEND, шедший из Сингапура в США под флагом Гонконга, столкнулся с буксиром Fahd, принадлежащим администрации Суэцкого канала.
Сообщается, что в результате столкновения, которое произошло в районе Эль-Баллах на 51 километре Суэцкого канала, буксирное судно затонуло.
"Морская спасательная бригада была направлена на спасение экипажа буксирного судна, состоящего из семи человек. Продолжаются спасательные работы", - отмечает администрация Суэцкого канала.
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