https://ria.ru/20230805/stolknovenie-1888400847.html

В Геленджике один человек погиб после столкновения двух гидроциклов

В Геленджике один человек погиб после столкновения двух гидроциклов - РИА Новости, 05.08.2023

В Геленджике один человек погиб после столкновения двух гидроциклов

Два гидроцикла столкнулись в Чёрном море в районе Геленджика, один водитель погиб, второй пострадал, прокуратура организовала проверку. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T22:15

2023-08-05T22:15

2023-08-05T22:15

происшествия

геленджик

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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Два гидроцикла столкнулись в Чёрном море в районе Геленджика, один водитель погиб, второй пострадал, прокуратура организовала проверку. "Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта после столкновения двух гидроциклов 05.06 в акватории Черного моря между селом Кабардинка и микрорайоном Голубая Бухта Геленджика Краснодарского края", - сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в результате столкновения один водитель погиб, а второй получил ушибы.

https://ria.ru/20230802/gidrotsikl-1887808765.html

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происшествия, геленджик