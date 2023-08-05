https://ria.ru/20230805/stolknovenie-1888400847.html
В Геленджике один человек погиб после столкновения двух гидроциклов
В Геленджике один человек погиб после столкновения двух гидроциклов - РИА Новости, 05.08.2023
В Геленджике один человек погиб после столкновения двух гидроциклов
Два гидроцикла столкнулись в Чёрном море в районе Геленджика, один водитель погиб, второй пострадал, прокуратура организовала проверку. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T22:15
2023-08-05T22:15
2023-08-05T22:15
происшествия
геленджик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155282/36/1552823649_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_5c503880d5b4c92c70da8b5b9039efb0.jpg
КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Два гидроцикла столкнулись в Чёрном море в районе Геленджика, один водитель погиб, второй пострадал, прокуратура организовала проверку. "Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта после столкновения двух гидроциклов 05.06 в акватории Черного моря между селом Кабардинка и микрорайоном Голубая Бухта Геленджика Краснодарского края", - сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в результате столкновения один водитель погиб, а второй получил ушибы.
https://ria.ru/20230802/gidrotsikl-1887808765.html
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155282/36/1552823649_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f8e608c6498381ff2188387e1377acbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, геленджик
В Геленджике один человек погиб после столкновения двух гидроциклов
В акватории Геленджика один человек погиб после столкновения двух гидроциклов