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В Геленджике один человек погиб после столкновения двух гидроциклов - РИА Новости, 05.08.2023
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22:15 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/stolknovenie-1888400847.html
В Геленджике один человек погиб после столкновения двух гидроциклов
В Геленджике один человек погиб после столкновения двух гидроциклов - РИА Новости, 05.08.2023
В Геленджике один человек погиб после столкновения двух гидроциклов
Два гидроцикла столкнулись в Чёрном море в районе Геленджика, один водитель погиб, второй пострадал, прокуратура организовала проверку. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T22:15
2023-08-05T22:15
происшествия
геленджик
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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Два гидроцикла столкнулись в Чёрном море в районе Геленджика, один водитель погиб, второй пострадал, прокуратура организовала проверку. "Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта после столкновения двух гидроциклов 05.06 в акватории Черного моря между селом Кабардинка и микрорайоном Голубая Бухта Геленджика Краснодарского края", - сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в результате столкновения один водитель погиб, а второй получил ушибы.
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происшествия, геленджик
Происшествия, Геленджик
В Геленджике один человек погиб после столкновения двух гидроциклов

В акватории Геленджика один человек погиб после столкновения двух гидроциклов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря
Побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Побережье Черного моря. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Два гидроцикла столкнулись в Чёрном море в районе Геленджика, один водитель погиб, второй пострадал, прокуратура организовала проверку.
«
"Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта после столкновения двух гидроциклов 05.06 в акватории Черного моря между селом Кабардинка и микрорайоном Голубая Бухта Геленджика Краснодарского края", - сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в результате столкновения один водитель погиб, а второй получил ушибы.
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