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Во время стрельбы в пригороде Стокгольма погиб один человек - РИА Новости, 05.08.2023
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09:26 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/stokgolm-1888318825.html
Во время стрельбы в пригороде Стокгольма погиб один человек
Во время стрельбы в пригороде Стокгольма погиб один человек - РИА Новости, 05.08.2023
Во время стрельбы в пригороде Стокгольма погиб один человек
Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы в пригороде Стокгольма, городе Ханден к югу от шведской столицы, сообщает газета Aftonbladet. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T09:26
2023-08-05T09:26
в мире
стокгольм (город)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы в пригороде Стокгольма, городе Ханден к югу от шведской столицы, сообщает газета Aftonbladet. "Двое мужчин в возрасте 20 лет были найдены с огнестрельными ранениями на улице в центре Хандена в муниципалитете Ханинг, к югу от Стокгольма... Один из пострадавших скончался", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что правоохранители начали расследование происшествия. Пострадавший отправлен в больницу. Как сообщил телеканал SVT, подозреваемый на данный момент находится на свободе.
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в мире, стокгольм (город), швеция
В мире, Стокгольм (город), Швеция
Во время стрельбы в пригороде Стокгольма погиб один человек

Во время стрельбы в пригороде Стокгольма погиб мужчина, еще один человек ранен

© TT News Agency/Johan Nilsson Полиция в Швеции
Полиция в Швеции
© TT News Agency/Johan Nilsson
Полиция в Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы в пригороде Стокгольма, городе Ханден к югу от шведской столицы, сообщает газета Aftonbladet.
"Двое мужчин в возрасте 20 лет были найдены с огнестрельными ранениями на улице в центре Хандена в муниципалитете Ханинг, к югу от Стокгольма... Один из пострадавших скончался", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что правоохранители начали расследование происшествия. Пострадавший отправлен в больницу. Как сообщил телеканал SVT, подозреваемый на данный момент находится на свободе.
Полиция на месте стрельбы - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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В миреСтокгольм (город)Швеция
 
 
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