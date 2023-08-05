https://ria.ru/20230805/stokgolm-1888318825.html
Во время стрельбы в пригороде Стокгольма погиб один человек
Во время стрельбы в пригороде Стокгольма погиб один человек - РИА Новости, 05.08.2023
Во время стрельбы в пригороде Стокгольма погиб один человек
Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы в пригороде Стокгольма, городе Ханден к югу от шведской столицы, сообщает газета Aftonbladet. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T09:26
2023-08-05T09:26
2023-08-05T09:26
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы в пригороде Стокгольма, городе Ханден к югу от шведской столицы, сообщает газета Aftonbladet. "Двое мужчин в возрасте 20 лет были найдены с огнестрельными ранениями на улице в центре Хандена в муниципалитете Ханинг, к югу от Стокгольма... Один из пострадавших скончался", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что правоохранители начали расследование происшествия. Пострадавший отправлен в больницу. Как сообщил телеканал SVT, подозреваемый на данный момент находится на свободе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стокгольм (город), швеция
В мире, Стокгольм (город), Швеция
Во время стрельбы в пригороде Стокгольма погиб один человек
Во время стрельбы в пригороде Стокгольма погиб мужчина, еще один человек ранен