https://ria.ru/20230805/stokgolm-1888318825.html

Во время стрельбы в пригороде Стокгольма погиб один человек

Во время стрельбы в пригороде Стокгольма погиб один человек - РИА Новости, 05.08.2023

Во время стрельбы в пригороде Стокгольма погиб один человек

Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы в пригороде Стокгольма, городе Ханден к югу от шведской столицы, сообщает газета Aftonbladet. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T09:26

2023-08-05T09:26

2023-08-05T09:26

в мире

стокгольм (город)

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783910598_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_c14d94c80cd09ec4689455bdd6132006.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы в пригороде Стокгольма, городе Ханден к югу от шведской столицы, сообщает газета Aftonbladet. "Двое мужчин в возрасте 20 лет были найдены с огнестрельными ранениями на улице в центре Хандена в муниципалитете Ханинг, к югу от Стокгольма... Один из пострадавших скончался", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что правоохранители начали расследование происшествия. Пострадавший отправлен в больницу. Как сообщил телеканал SVT, подозреваемый на данный момент находится на свободе.

https://ria.ru/20230730/strelba-1887251861.html

стокгольм (город)

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стокгольм (город), швеция