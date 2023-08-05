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Вашингтон готовит Тайваню участь Украины, заявил Володин
Вашингтон готовит Тайваню участь Украины, заявил Володин - РИА Новости, 05.08.2023
Вашингтон готовит Тайваню участь Украины, заявил Володин
Вашингтон готовит Тайваню участь Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T09:11
2023-08-05T09:11
2023-08-05T15:09
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вашингтон готовит Тайваню участь Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале."Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США", — написал он.Володин назвал планы американского лидера закупить оружие для Тайваня ошибкой, при этом напомнив, что Белый дом планирует использовать для милитаризации острова средства, выделенные Украине. Спикер Госдумы подчеркнул, что киевский режим не оправдал ожидания Вашингтона и США ищут спасение в новом конфликте.По словам Володина, рейтинг Байдена "бьет антирекорды"."С такими результатами выборы не выиграть", — указал он.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит политика, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230802/tayvan-1887725531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, украина, оон, сша, вячеслав володин, госдума рф, джо байден
В мире, Тайвань, Украина, ООН, США, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Джо Байден
Вашингтон готовит Тайваню участь Украины, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: Вашингтон готовит Тайваню участь Украины
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Вашингтон готовит Тайваню участь Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале
.
«
"Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США", — написал он.
Володин назвал планы американского лидера закупить оружие для Тайваня ошибкой, при этом напомнив, что Белый дом планирует использовать для милитаризации острова средства, выделенные Украине. Спикер Госдумы подчеркнул, что киевский режим не оправдал ожидания Вашингтона и США ищут спасение в новом конфликте.
По словам Володина, рейтинг Байдена "бьет антирекорды".
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"С такими результатами выборы не выиграть", — указал он.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай
, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит политика, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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