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Разведчик рассказал о "выкуривании" ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:17 05.08.2023
https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888389472.html
Разведчик рассказал о "выкуривании" ВСУ на Купянском направлении
Разведчик рассказал о "выкуривании" ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.08.2023
Разведчик рассказал о "выкуривании" ВСУ на Купянском направлении
Разведчик Западного военного округа ВС РФ продвигаются на купянском участке фронта, "выкуривая противника" с его позиций, рассказал РИА Новости разведчик 1-й... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T20:17
2023-08-05T20:17
специальная военная операция на украине
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харьковская область
украина
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СВАТОВО (ЛНР), 5 авг - РИА Новости. Разведчик Западного военного округа ВС РФ продвигаются на купянском участке фронта, "выкуривая противника" с его позиций, рассказал РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным "Горец". Ранее в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении российскими войсками при освобождении населенного пункта Новоселовское было взято 11 опорников Украины, потери противника превысили 100 человек. "Выкуриваем противника с его позиций (на купянском участке фронта - ред.) с минометчиками, артиллеристами, пехота без нее никак, все ребята работают, штурмовики. Даем им "прикурить", - рассказал "Горец". В Минобороны РФ в субботу сообщили, что за сутки на купянском направлении уничтожено до 140 украинских военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б. В районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области, уточнили в Минобороны, успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
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в мире, россия, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Украина
Разведчик рассказал о "выкуривании" ВСУ на Купянском направлении

Разведчик ЗВО ВС России рассказал, как "выкуривают противника" на Купянском участке фронта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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СВАТОВО (ЛНР), 5 авг - РИА Новости. Разведчик Западного военного округа ВС РФ продвигаются на купянском участке фронта, "выкуривая противника" с его позиций, рассказал РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным "Горец".
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении российскими войсками при освобождении населенного пункта Новоселовское было взято 11 опорников Украины, потери противника превысили 100 человек.
«
"Выкуриваем противника с его позиций (на купянском участке фронта - ред.) с минометчиками, артиллеристами, пехота без нее никак, все ребята работают, штурмовики. Даем им "прикурить", - рассказал "Горец".
В Минобороны РФ в субботу сообщили, что за сутки на купянском направлении уничтожено до 140 украинских военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б. В районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области, уточнили в Минобороны, успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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