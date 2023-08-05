Разведчик рассказал о "выкуривании" ВСУ на Купянском направлении
Разведчик ЗВО ВС России рассказал, как "выкуривают противника" на Купянском участке фронта
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
СВАТОВО (ЛНР), 5 авг - РИА Новости. Разведчик Западного военного округа ВС РФ продвигаются на купянском участке фронта, "выкуривая противника" с его позиций, рассказал РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным "Горец".
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении российскими войсками при освобождении населенного пункта Новоселовское было взято 11 опорников Украины, потери противника превысили 100 человек.
«
"Выкуриваем противника с его позиций (на купянском участке фронта - ред.) с минометчиками, артиллеристами, пехота без нее никак, все ребята работают, штурмовики. Даем им "прикурить", - рассказал "Горец".
В Минобороны РФ в субботу сообщили, что за сутки на купянском направлении уничтожено до 140 украинских военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б. В районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области, уточнили в Минобороны, успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.