https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888389472.html

Разведчик рассказал о "выкуривании" ВСУ на Купянском направлении

Разведчик рассказал о "выкуривании" ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.08.2023

Разведчик рассказал о "выкуривании" ВСУ на Купянском направлении

Разведчик Западного военного округа ВС РФ продвигаются на купянском участке фронта, "выкуривая противника" с его позиций, рассказал РИА Новости разведчик 1-й... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T20:17

2023-08-05T20:17

2023-08-05T20:17

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СВАТОВО (ЛНР), 5 авг - РИА Новости. Разведчик Западного военного округа ВС РФ продвигаются на купянском участке фронта, "выкуривая противника" с его позиций, рассказал РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным "Горец". Ранее в Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении российскими войсками при освобождении населенного пункта Новоселовское было взято 11 опорников Украины, потери противника превысили 100 человек. "Выкуриваем противника с его позиций (на купянском участке фронта - ред.) с минометчиками, артиллеристами, пехота без нее никак, все ребята работают, штурмовики. Даем им "прикурить", - рассказал "Горец". В Минобороны РФ в субботу сообщили, что за сутки на купянском направлении уничтожено до 140 украинских военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б. В районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое Харьковской области, уточнили в Минобороны, успешно отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, харьковская область, украина