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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Киев потерял более 210 солдат на южножонецком направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T13:31
2023-08-05T13:31
2023-08-05T13:35
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
киев
сша
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киев потерял более 210 солдат на южножонецком направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Потери противника на данном направлении составили более 210 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщенииОтмечается, что на южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Угледара, Пречистовки, Старомайорского и Ровнополя в ДНР.
https://ria.ru/20230805/zaporozhe-1888343047.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Киев, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 210 украинских солдат на Южнодонецком направлении