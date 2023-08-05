https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888343168.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Киев потерял более 210 солдат на южножонецком направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T13:31

2023-08-05T13:31

2023-08-05T13:35

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

киев

сша

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киев потерял более 210 солдат на южножонецком направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Потери противника на данном направлении составили более 210 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщенииОтмечается, что на южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск "Восток" было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Угледара, Пречистовки, Старомайорского и Ровнополя в ДНР.

https://ria.ru/20230805/zaporozhe-1888343047.html

россия

донецкая народная республика

киев

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, киев, сша