https://ria.ru/20230805/spetsoperatsiya-1888323557.html

Генерал ВСУ признал сложность наступательных действий на южном направлении

Генерал ВСУ признал сложность наступательных действий на южном направлении - РИА Новости, 05.08.2023

Генерал ВСУ признал сложность наступательных действий на южном направлении

Возможностей сил обороны ВСУ недостаточно для проведения наступательных действий на южном направлении, не хватает техники, а также подготовленных... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T10:12

2023-08-05T10:12

2023-08-05T10:22

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Возможностей сил обороны ВСУ недостаточно для проведения наступательных действий на южном направлении, не хватает техники, а также подготовленных инженерно-саперных подразделений, заявил бригадный генерал, командующий сил поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрий Герега, чьи слова приводит телеграм-канал Military Media Center. "Сложность ведения силами обороны Украины наступательных действий на южном направлении состоит в том, что противник устроил... многоэшелонированную систему инженерных ограждений... Для преодоления заграждений (протяжностью от 10 до 40 километров) необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, личный состав которых должен быть способен проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях противника как вручную, так и с помощью специальной инженерной техники, наличие которой на такое заграждение недостаточно", - говорит Герега. Он отметил, что сформировано пять инженерно-саперных батальонов, часть личного состава (около 200 военнослужащих) прошла подготовку за границей. По его словам, в августе еще около 150 военнослужащих пройдут соответствующую подготовку за рубежом. Инженерные подразделения ВСУ, как уточнил Герега, получили от стран-партнеров до 100 единиц спецтехники для создания проходов через заграждения - "инженерные танки, установки и заряды разминирования, танковые мостовые составители", однако в настоящее время "осуществляется подготовка экипажей указанной техники за рубежом", заявил военный. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230804/vsu-1888187617.html

https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1887894875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, энтони блинкен, владимир путин, вооруженные силы украины, нато