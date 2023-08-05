https://ria.ru/20230805/soveschanie-1888312622.html

Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу

Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу - РИА Новости, 05.08.2023

Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу

Вице-премьер России — глава Минпромторга Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу провели в штабе Объединенной группировки российских войск совещание по... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T08:04

2023-08-05T08:04

2023-08-05T08:55

безопасность

россия

сергей шойгу

денис мантуров

валерий герасимов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Вице-премьер России — глава Минпромторга Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу провели в штабе Объединенной группировки российских войск совещание по гособоронзаказу, сообщило Минобороны. "В штабе объединенной группировки российских войск (сил) министр обороны РФ и заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа", — уточнили в ведомстве. Как следует из видео, распространенного министерством обороны, помимо Шойгу и Мантурова в совещании, в частности, участвовал начальник Генштаба Валерий Герасимов.Также Шойгу вручил вручил госнаграды и именное оружие военным из группировки войск "Центр", выполняющим боевые задачи на Краснолиманском направлении."Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем живыми домой!" — сказал министр.Он вручил военным ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством", знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу". Офицеров, проявивших личное мужество, наградили именным оружием – пистолетами Ярыгина.

https://ria.ru/20230804/shoygu-1888099796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу, денис мантуров, валерий герасимов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)