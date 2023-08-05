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Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу - РИА Новости, 05.08.2023
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08:04 05.08.2023 (обновлено: 08:55 05.08.2023)
https://ria.ru/20230805/soveschanie-1888312622.html
Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу
Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу - РИА Новости, 05.08.2023
Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу
Вице-премьер России — глава Минпромторга Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу провели в штабе Объединенной группировки российских войск совещание по... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:04
2023-08-05T08:55
безопасность
россия
сергей шойгу
денис мантуров
валерий герасимов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Вице-премьер России — глава Минпромторга Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу провели в штабе Объединенной группировки российских войск совещание по гособоронзаказу, сообщило Минобороны. "В штабе объединенной группировки российских войск (сил) министр обороны РФ и заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа", — уточнили в ведомстве. Как следует из видео, распространенного министерством обороны, помимо Шойгу и Мантурова в совещании, в частности, участвовал начальник Генштаба Валерий Герасимов.Также Шойгу вручил вручил госнаграды и именное оружие военным из группировки войск "Центр", выполняющим боевые задачи на Краснолиманском направлении."Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем живыми домой!" — сказал министр.Он вручил военным ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством", знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу". Офицеров, проявивших личное мужество, наградили именным оружием – пистолетами Ярыгина.
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безопасность, россия, сергей шойгу, денис мантуров, валерий герасимов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Денис Мантуров, Валерий Герасимов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу

Шойгу и Мантуров провели в штабе российских войск совещание по гособоронзаказу

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Вице-премьер России — глава Минпромторга Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу провели в штабе Объединенной группировки российских войск совещание по гособоронзаказу, сообщило Минобороны.
"В штабе объединенной группировки российских войск (сил) министр обороны РФ и заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа", — уточнили в ведомстве.
Как следует из видео, распространенного министерством обороны, помимо Шойгу и Мантурова в совещании, в частности, участвовал начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Также Шойгу вручил вручил госнаграды и именное оружие военным из группировки войск "Центр", выполняющим боевые задачи на Краснолиманском направлении.
«
"Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем живыми домой!" — сказал министр.
Он вручил военным ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством", знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу". Офицеров, проявивших личное мужество, наградили именным оружием – пистолетами Ярыгина.
Шойгу на передовом пункте управления группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр"
Вчера, 07:49
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуДенис МантуровВалерий ГерасимовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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