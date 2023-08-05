https://ria.ru/20230805/soveschanie-1888312622.html
Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу
Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу - РИА Новости, 05.08.2023
Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу
Вице-премьер России — глава Минпромторга Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу провели в штабе Объединенной группировки российских войск совещание по... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T08:04
2023-08-05T08:04
2023-08-05T08:55
безопасность
россия
сергей шойгу
денис мантуров
валерий герасимов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865310945_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_5c3cca3b2172b7f815a8f8a323348590.jpg
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Вице-премьер России — глава Минпромторга Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу провели в штабе Объединенной группировки российских войск совещание по гособоронзаказу, сообщило Минобороны. "В штабе объединенной группировки российских войск (сил) министр обороны РФ и заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа", — уточнили в ведомстве. Как следует из видео, распространенного министерством обороны, помимо Шойгу и Мантурова в совещании, в частности, участвовал начальник Генштаба Валерий Герасимов.Также Шойгу вручил вручил госнаграды и именное оружие военным из группировки войск "Центр", выполняющим боевые задачи на Краснолиманском направлении."Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем живыми домой!" — сказал министр.Он вручил военным ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством", знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу". Офицеров, проявивших личное мужество, наградили именным оружием – пистолетами Ярыгина.
https://ria.ru/20230804/shoygu-1888099796.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865310945_174:0:2663:1867_1920x0_80_0_0_fa6c9caf458c9aef4f2833fa2b376daf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, денис мантуров, валерий герасимов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Денис Мантуров, Валерий Герасимов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Шойгу и Мантуров провели совещание по гособоронзаказу
Шойгу и Мантуров провели в штабе российских войск совещание по гособоронзаказу
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Вице-премьер России — глава Минпромторга Денис Мантуров и министр обороны Сергей Шойгу провели в штабе Объединенной группировки российских войск совещание по гособоронзаказу, сообщило Минобороны.
"В штабе объединенной группировки российских войск (сил) министр обороны РФ и заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провели совещание с руководством Минобороны и Минпромторга России, а также представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса по вопросам выполнения гособоронзаказа", — уточнили в ведомстве.
Как следует из видео, распространенного министерством обороны, помимо Шойгу и Мантурова в совещании, в частности, участвовал начальник Генштаба Валерий Герасимов
.
Также Шойгу вручил вручил госнаграды и именное оружие военным из группировки войск "Центр", выполняющим боевые задачи на Краснолиманском направлении.
«
"Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем живыми домой!" — сказал министр.
Он вручил военным ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством", знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу". Офицеров, проявивших личное мужество, наградили именным оружием – пистолетами Ярыгина.
Шойгу проверил передовой пункт управления группировки "Центр"